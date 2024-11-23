Buca Cemevi\'nin Mülkiyet Sorunu 31 Yıl Sonra Çözüldü

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bir kısmı belediye arazisi içinde kalan Buca Cemevi'nin 31 yıllık mülkiyet sorununu çözdü.

Buca Cemevi, 1993 yılında Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bin 152 metrekarelik alanda inşa edildi. Ancak söz konusu arazinin 274 metrekarelik alanının Buca Belediyesi arazisi olduğu ortaya çıktı. Aradan geçen 31 yıllık süreçte arazinin mülkiyetle ilgili durumu askıda kaldı. Durumun kendilerine aktarılması üzerine harekete geçen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise yıllardır bekleyen sorunu çözüme kavuşturdu.

"Birlik ve beraberliğimiz çok kıymetli"

Buca Cemevi'nin kendisi için özel bir önemi olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ortada 31 yıllık çözülemeyen bir sorun vardı. Ben sadece öncülük yaptım. Bu öncülüğün arkasında birlik ve beraberliğin olması çok kıymetli… Bugün burada yapılan hayırlı işe aynı kültüre ait olmayan vatandaşlarımız da katıldı. Buca'da bu birlik ve beraberliği görmek çok kıymetli" dedi.

"Cemevleri ibadethane statüsüne alınsın"

Cemevlerinin Alevi inancında vazgeçilmez bir yere sahip olan cem törenlerinin yapıldığı yerler olduğuna değinen Belediye Başkanı Görkem Duman, "Ayrıca, cemevlerinde cenaze hizmeti sunulmakta ve gelir getirici herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir. Cemevleri, resmi olarak ibadethane sayılan diğer yerler gibi bir dini inancın ibadetinin yerine getirildiği mekanlardır. Cemevleri ibadethane statüsüne alınmalıdır" diye konuştu.

Başkan Duman'a teşekkür

Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe ise 31 yıllık hasretin sona erdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kutlu yürüyüşte bize destek olan herkese yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. Biz kime teşekkür edip, kime teşekkür etmeyeceğimizi iyi biliriz. Teşekkür, hak edenlere edilir. Söz vermek güzel bir şeydir ama sözünü yerine getirmek daha güzel bir şeydir. Her seçim olduğunda, yarın başka biri gelince halimiz ne olur kaygısı vardı… Ben de göreve gelir gelmez Belediye Başkanımız Görkem Duman'ın yanına gidip durumumuzu anlattım. Başkanımız, 'Sevgili dedem, hemen dilekçeni ver gereğini yapalım' dedi. Bizi çok mutlu etmişti, bizi çok sevindirmişti. O yüzden burada kendisine teşekkür etmek istiyorum."