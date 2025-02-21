Buca Cezaevi Alanı İçin Alışveriş Merkezi İddiaları Redd edildi - Son Dakika
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Buca Cezaevi Alanı İçin Alışveriş Merkezi İddiaları Redd edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Cezaevi arazisinin alışveriş merkezi olarak kullanılmayacağını belirterek, alanın yeşil alan ve eğitim alanı olarak değerlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

21.02.2025 17:20  Güncelleme: 19:10
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Cezaevi arazisine alışveriş merkezi inşa edileceği iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, "İller Bankası orayı bir konut alanı olarak kullanmak istiyordu, bizler de orayı tamamen yeşil alan olarak kullanmak istediğimizi söyledik. Arazinin yeşil alan olmasını gönlümüz istiyor ancak mülkün sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Buca Belediyesi değil. Mülkün sahibi İller Bankası" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de düzenlenen Optic World İzmir-2.Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıkımı 2022 yılında tamamlanan 69 dönümlük Buca Cezaevi alanına ilişkin soru üzerine Tugay, cezaevi alanının hem İzmirlilere hizmet edecek çok amaçlı bir kamu alanı olarak kullanımı hem de mülkiyet sahibi İller Bankası'nın (İLBANK AŞ) ihtiyacını karşılayacak bir alan olarak kullanımı için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Kamuoyunda yer alan "alışveriş merkezi yapılacağına" ilişkin iddialara da yanıt veren Tugay, şöyle konuştu:

"Orada bir alışveriş merkezi kesinlikle kurulmayacak. Öyle bir karar yok. Bizden de öyle bir teklif yok, İller Bankası'nın da öyle bir talebi yok. İller Bankası orayı bir konut alanı olarak kullanmak istiyordu, bizler de orayı tamamen yeşil alan olarak kullanmak istediğimizi söyledik. Arazinin yeşil alan olmasını gönlümüz istiyor ancak mülkün sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Buca Belediyesi değil. Mülkün sahibi İller Bankası. u.

"Çözümü samimi olarak istediğimizi belirten bir teklif ilettik"

Biz buraya yeşil alan yapacağız dersek kamulaştırılması için bugünkü rakamla 10 ile 15 milyar TL civarında para ödememiz lazım. Böyle bir şeyin altından kalkabilmemiz mümkün görünmüyor. O nedenle bir ara çözüm olarak yüzde 65'inin kamuda kalacağı, yüzde 35'inin İller Bankası'nın projesi olarak değerlendirilebileceği bir alan olup olamayacağıyla ilgili görüşme yapılıyor. Henüz verilmiş bir karar, yapılmış bir anlaşma yok. Bu konuda çözümü samimi olarak istediğimizi belirten bir teklif ilettik.

"Eğitim alanı da olacak"

Şehrimizde bazı alanlar çok uzun yıllar çözümsüz ve sorunlu alanlar olarak kalıyor. Bunlardan en bilineni Basmane Çukuru alanı. Benzeri alanların atıl kalması yerine hızlıca fonksiyon kazandırılarak halk tarafınca kullanılacak alanlar haline döndürülmesini amaçlıyoruz. Buca Cezaevi alanı da eğer bizim önerimiz kabul edilirse büyük oranda kamusal alan olarak kalacak. Burada yeşil alan, içerisinde spor alanı, çocuk oyun alanı olacak. Bir eğitim alanı da ayrıca ayrılmış olacak. Bir de Buca Metrosu İstasyonu'nun orada olma zorunluluğu var. Çünkü o civarda daha uygun bir alan yok. Bu anlamda bir an önce biz orayı insanların kullanacağı güzel bir yer haline çevirebiliriz. İller Bankası'nın sadece bizim önerimize 'evet' demesi gerekiyor. Onların da anlayışla karşılamasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Cezaevi Alanı İçin Alışveriş Merkezi İddiaları Redd edildi - Son Dakika

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