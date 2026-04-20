Buca\'da 16 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde 16 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Takibe alınan Y.A.D'nin Buca ilçesindeki evine baskın düzenlendi.
Aramalarda 16 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
