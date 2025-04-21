Buca'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Festivali Düzenlenecek

(İZMİR)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 105. yılında Buca'da coşkuyla kutlanacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm çocukları Işılay Saygın Meydanı'nda düzenleyecekleri festivale davet ederek, "Gelin bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım" dedi.

Buca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı rengarenk etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Belediye, tüm çocukların bayram sevincini doyasıya yaşayabilmesi için 23 Nisan Çarşamba Işılay Saygın Meydanı'nda Çocuk Festivali gerçekleştirecek. Saat 12.00'de başlayacak etkinlikler gün boyu şiir dinletileri, interaktif oyunlar, hediye sunumları, eğlence ve ikramlar ile devam edecek.

Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Eğitim Merkezi öğrencileri ile ilçede eğitim gören ilkokul öğrencilerinin çeşitli gösterileri etkinliğe renk katacak. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvando spor dalı kursiyerleri de eğitim dönemi boyunca öğrendiklerini etkinlikte sergileme fırsatı bulacak.

Kutlamalar saat 16.00'da Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun "Eğlenceli Dostlar Oyunu" tiyatro gösterisi ile devam edecek. Festival saat 18.00'de son bulacak.

Aynı günün Kosova Türkleri Milli Bayramı olması nedeniyle Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da katılımıyla Kosova'ya bağlı Peja (İpek) kenti ile kardeş şehir protokolü de imzalanacak.

"Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye çalışıyoruz"

Buca Belediye Başkanı Duman, ilçede yaşayan çocukların yüzlerini güldürebilmek için özenle çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü, Buca'da yine büyük coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun, geleceğimizin çocuklarımızla şekillendiğinin en güçlü simgesidir. Bu yüzden bu bayram, sadece çocukların değil, onların gözlerindeki ışıltıda umudu, yarını ve barışı gören biz büyüklerin de bayramıdır. Biz, Buca'da çocukların yüzü hep gülsün diye; eğitimde, sanatta, sporda her alanda onları daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bayramda da Işılay Saygın Meydanı'nda düzenleyeceğimiz festivalde, çocuklarımız oyunlarla, şiirlerle, gösterilerle mutlu olacak. Aynı gün Kosova'nın Peja kentiyle imzalayacağımız kardeş şehir protokolüyle de bu bayramı uluslararası bir dostluk köprüsüne dönüştüreceğiz. Gelin, 23 Nisan'ın sevincini hep birlikte yaşayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."