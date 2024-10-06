Buca\'da Aşıklar Şöleni Coşkusu

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, Anadolu'nun kadim kültürü "Aşıklar geleneğini" yaşatmak ve yarınlara bırakmak amacı ile Hasanağa Bahçesi'nde Aşıklar Şöleni düzenledi.

Değişen toplumsal ve kültürel değerlere direnerek günümüze dek ulaşmış olan 'Aşıklık geleneği'nin önemli temsilcileri, Hasanağa Bahçesi'nde Bucalılara doyumsuz bir gece yaşattı. Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Aşıklar Şöleni'nde sahne alan aşıklar, Anadolu coğrafyasının sevinçlerini, acılarını, toplumda yaşanan sorunları sazları ve sözleri ile dinleyenlere aktardı. Katılımcıların büyük beğeni ile izlediği şölende, Aşıklar Mehmet Divanoğlu, İskender Yıldırım, Celal Bulut, Alirıza Ezgi, Nuri Demiroğlu, Nevruz Ali Çiçek, Kenan İnkayalı, Sinan Boz, Adem Demir, Güngör Kaptan, Ahmet Aras, Rıza Çelebi, Beysef Turanoğlu ve Ünal Yıldız, Başak Kalyon sahne aldı.

Aşık atışmalarının büyük renk kattığı şölen sonunda, Buca Belediyesi tarafından, İzmir Halk Aşıkları Dernek Başkanı Mehmet Divanoğlu'na ve sahne alan tüm aşıklara plaket takdim edildi.