Buca\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleriyle Sürdürülebilir Ulaşım Hedefi

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla kentsel hareketliliği artırmak ve çevreci ulaşım çözümlerine dikkati çekmek amacıyla ilçelilerle pedal çevirdi. Duman, herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir şehir yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Buca Belediyesi, "Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım" temasıyla 16 ile 22 Eylül 2024 tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda çevreci ulaşım çözümlerine dikkati çekmek için "Açık Sokaklar" ve "Otomobilsiz Kent" günleri düzenlenirken, Başkan Duman da yüzlerce Bucalı ile birlikte pedal çevirdi. Adnan Kahveci Caddesi'nde başlayan etkinlik, Hasanağa Bahçesi'ne kadar devam etti.

Sürdürülebilir bir şehir hedefi

Başkan Duman, etkinlikte, "Bugün burada, toplu taşıma, bisiklet yolları ve yaya yolları gibi ulaşım sistemlerine dikkat çekerek, herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir şehir yaratma hedefimizi vurgulamak istiyorum. Bu hedef, yalnızca benim ya da belediyenin değil; hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Tüm dünyanın daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için el birliğiyle hareket etmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde çok daha geniş kapsamlı gerçekleştirildiğine işaret eden Duman, şunları söyledi:

"Kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız"

"Hepimizin bildiği gibi, şehirlerimiz yalnızca binalardan ve yollardan oluşmuyor. Kentlerimiz için daha az karbon salınımı yapmamız, doğal kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmamız ve çevremize daha özenle davranmamız gerekiyor. Hem kendimiz hem de doğamız için daha fazla yürümeli, bisiklete binmeli ve toplu taşıma kullanmalıyız. Bireysel araç kullanımını mümkün olduğunca azaltmalıyız."

Hasanağa Bahçesi etkinliklere ev sahipliği yaptı

Hasanağa Bahçesi, Bucalıları hareketliliğe teşvik eden birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bucalı üreticilerin kendi emekleri ile ürettikleri sağlıklı sebzeler ve el emeği ürünlerin tüketicilere sunulduğu Üretici Pazarı kuruldu. Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacı ile pilates, tekvando, tenis, nefes meditasyonu ve yoga gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca, çocukları aktif hareketliliğe özendirmek için Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki Çınar Anaokulu önünde sokak oyunları ve dans gösterisi yapıldı.