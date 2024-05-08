Buca'da cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika
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Buca'da cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

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Buca'da cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kedileri, belediye ekipleri kurtardı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını belirterek, 'Yavruları anneleri ile buluşturduk, onlar artık Buca'nın 'Şişe ailesi.' Sağlık durumlarını takip edeceğiz' dedi.

08.05.2024 10:55  Güncelleme: 11:08
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(İZMİR) - Buca'da cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kedileri, belediye ekipleri kurtardı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını belirterek, "Yavruları anneleri ile buluşturduk, onlar artık Buca'nın 'Şişe ailesi.' Sağlık durumlarını takip edeceğiz" dedi.

Buca'nın Efeler Mahallesi'ndeki cam geri dönüşüm kumbarası içinde kedi yavruları olduğunu fark eden mahalle sakinleri, belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, can dostları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda kumbaradan çıkartılan yavrular, annelerine kavuştu. 'Şişe ailesi' adı verilen minik canlar, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ve koruma altına alındı.

Başkan Duman, ilçenin sessiz sakinleri sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için canla başla çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Buca'da hiçbir can dostu sahipsiz değildir. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'mizde can dostlarımızın bakım ve tedavisini sevgi ve titizlikle yapan hekimlerimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızdan bizlere gelen ihbarları hızlıca değerlendirmeye çalışıyoruz. Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılıyız. Yavruları anneleri ile buluşturduk, onlar artık Buca'nın 'Şişe ailesi.' 'Şişe ailesi'nin de durumu iyi. Sağlık durumlarını takip edeceğiz."

Buca\'da cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika

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