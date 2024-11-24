Buca'da Yeni Kedi Kısırlaştırma Ünitesi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Buca'da Yeni Kedi Kısırlaştırma Ünitesi Hizmete Girdi

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Buca Belediyesi, kedi kısırlaştırma operasyonlarını yüzde 100 artırarak yeni bir kısırlaştırma ünitesi açtı. Başkan Görkem Duman, hayvanların sağlığı için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

24.11.2024 13:38  Güncelleme: 14:09
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(İZMİR) - Buca'da can dostlarının kontrolsüz bir şekilde üremesinin önüne geçmek amacıyla hizmete açılan yeni kısırlaştırma ünitesi ile kedi kısırlaştırma operasyonu sayısı yüzde 100 oranında artırıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İlçemizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve rehabilite edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin ilçede başlattığı sahiplendirme ve kısırlaştırma seferberliği tüm hızıyla devam ederken Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan yeni kedi kısırlaştırma ünitesi ile kısırlaştırma operasyonları iki katına çıkartıldı. Modern cihazlarla ve uzman veterinerlerle desteklenen kısırlaştırma ünitesinde can dostları için işlem yaptırmak isteyen vatandaşların 439 10 10 (dahili 5) numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerektiği ifade edildi.

Duman: "Buca, sessiz sakinlerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek"

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, aşıları yapılarak yaşatılması gerektiğini savunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Başından beri yerel yönetimlerin çalışmalarını hayvanları katletmek için değil, yaşatmak için gerçekleştirmesi gerektiğini savunuyoruz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. İlçemizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve rehabilite edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güzel ilçemiz Buca, sessiz sakinlerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek" diye konuştu.

Vatandaşlar çalışmadan çok memnun

Hayvansever Turan Fidan, Buca Belediyesi'nin hayata geçirdiği uygulamanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirterek, "Çok kedi getirdim buraya. Burada yapılan çalışmadan çok memnunuz. Hepsi çok iyi insanlar. Görüşmemizde kısırlaştırma işlemi için kendileri kedimi gelip alabileceklerini söylediler. Bu da çok önemli bizler için" dedi.

Kedilerini gönül rahatlığı ile Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirdiğini ifade eden Mine Kurt, "İyi ki varlar. Çok memnunum. Çok fazla kedim var, sağlıkları açısından kısırlaştırmak en iyisi" derken Gönül Demir ise çok fazla sokak hayvanı olan Buca'da böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Kedileri yalnızca beslemek yetmiyor, kısırlaştırmak çok önemli. Aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat" diye konuştu.

Buca\'da Yeni Kedi Kısırlaştırma Ünitesi Hizmete Girdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da Yeni Kedi Kısırlaştırma Ünitesi Hizmete Girdi - Son Dakika

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