Kötü koku nedeniyle mahalleli ayaklandı, evden 20 kamyon çöp çıktı

Bucak ilçesi Çukur Mahallesi'ndeki bir ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Bucak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada evden 20 kamyon çöp çıkarıldı.
Çevreye kötü koku yayan ve mahalle sakinlerinin şikayet ettiği ev, iş makinesiyle kamyonlara doldurulan saman balyası, sanayi ve mobilya atığı, çeşitli metal parçaları, giysi ve benzeri çöplerden temizlendi. Belediye ekipleri, temizlik işleminin ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.
