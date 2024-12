Bucalılar Kentsel Dönüşüm İçin Görkem Başkan'dan Destek Bekliyor

Güncel

Evlerinde korkuyla yaşayan Bucalılar, Görkem Başkan'dan sözünü tutmasını bekliyor

Buca'da 100'e yakın konut sahibi, kentsel dönüşüm sorununun çözülmesini istiyor

Buca Sosyal Konutlar'da ikamet eden site sakinlerinden kentsel dönüşüm çağrısı:

"Korkarak uyuyoruz, binaların altında kalmak istemiyoruz"

İZMİR - İzmir Buca'da, yaşadıkları binalarda 'ağır hasar' kaydı bulunmasına rağmen kentsel dönüşümü yapılmayan Ufuk Mahallesi 'Sosyal Konutlar'deki site sakinleri, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan verdiği sözlerin tutmasını ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde toplam 20 blok ile 400 daireden oluşan 'Sosyal Konutlar' sitesi kentsel dönüşümü bekliyor. Zaman içerisinde gözle görülür çatlaklar oluşan binaların kenset dönüşümü için yaklaşık 100 konut sahibi, 2023 yılında Buca Belediyesine imza verdi. Daha sonra belediye tarafından bölgeye konteyner ofis konularak yetkili kişiler görevlendirildi. Sonraki süreçte ise projeyle ilgili bir türlü adım atılmadı.

Tapularında 'ağır hasar' kaydı bulunuyor

Kentsel dönüşüm için toplanan imzalar 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle geçerliliği kaybedecek. Mahalle sakinleri, tapularında 'ağır hasar' kaydı bulunan konutları için bir an önce kentsel dönüşüm sorununun çözülmesini talep ediyor.

"Başkan değişti, imza süreci durdu"

Mahalle sakinlerinden Yetkin Bilgen, "Buradaki binalar 40 yıllık. Belediye sürekli karşımızda bir engel teşkil etti. 'Burayı biz yapacağız' dediler ama yıllarca bizi beklettiler. İmar planı değişikliği olmadı. Yaklaşık bir yıl önce, eski Belediye Başkanımız Erhan Kılıç bütün prosedürlerin bittiğini, son aşamaya gelindiğini bize söyledi imza istedi. Belediyenin bu işe garantör olacağını anlattı. İmzaları belediyenin şirketine vereceğimizi, belediyenin de bu işi yetkili bir firmaya verip onlara yaptıracağını, kentsel dönüşümün yapılacağı sözünü verdi. Bizler de topluca imza verdik fakat belediye başkanının değişmesinden sonra proje olduğu gibi kaldı. Dolayısıyla bir anlaşma yapamadık. Sonrasında mevcut başkanımız Görkem Duman Bey gelip bize 'Ben bu işin mimarıyım. Bu işi ben yapacağım, seçimden sonra ilk işimiz bu. Buraya görevliler atayacağız ve bu işi yapacağız' diye söz verdi. Biz bu sözlerin tutulmasını istiyoruz. Evlerimizin tamamı ağır hasarlı. Evlerimiz yıkılmadan, yenisinin yapılmasını istiyoruz. Seçim üzerinden 9 ay geçti. Karşımızda hiçbir muhatap yok. Bizi kimse duymuyor" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Mine Koluçelik ise evlerinin çatlak olduğunu, korkarak uyuduklarını ve bir an önce bu sorunun çözülmesini istediklerini belirtti.

"Deprem olsa evlerimiz yıkılacak, hesabını kim verecek?"

Oturdukları evlerden memnun olmadıklarını dile getiren Şerife Koçak da şunları kaydetti: "Her yer kırılıyor, dökülüyor ve kırıklar, çatlaklar var. Olumlu bir şey yok, hep beklemekteyiz. Ne olacağını bilmiyoruz ama evlerimiz büyük bir hasarda. Deprem olmuş olsa evlerimiz yıkılacak. Bunun hesabını kim verecek? Her an canımız tehlikede. Yapılacaksa yapılsın, yıkılacaksa yıkılsın. Sağlam şekilde oturalım evimizde. Kafamızı sokacak bir yer versinler bize."

"Binaların altında kalmak istemiyoruz"

Tapu Müdürlüğünden alınan 'ağır hasar kaydının' olduğunu anlatan Ufuk Özaydınlı, "Buraya imar verilmiyor. İmar verilmediği için müteahhitler de yapmaya yanaşmıyor. Evlerimiz başımıza yıkılmadan bu binaların yenilenmesini istiyoruz. Mağduruz. Evlerimize yıkılacak ümidiyle bir şey de yaptıramıyoruz. Doğalgazımız yok. Çocuğumuz sobalı odada oturuyor. Binaların bir çoğu çatlak. Başımıza yıkıldı yıkılacak. Binaların altında kalmak istemiyoruz. 'Yılbaşından önce imzalar tamamlanacak' dediler. 31 Aralık'a kadar vekaletin süresi de doluyor. Bunun da yenilenmesi gerekecek. Kimse de yanaşmıyor. Bilgilendirme de yapılmıyor" şeklinde konuştu.