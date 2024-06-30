Bugün 10 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Bugün 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısındaki bazı illerin aralarında olduğu 10 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Marmara, kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

30.06.2024 10:13
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısındaki bazı illerin aralarında olduğu 10 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Marmara, kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Meteroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bugün Ankara'da en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 15 derece; İstanbul'da en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 21 derece; İzmir'de en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 22 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bugün 10 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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