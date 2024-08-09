Bugün Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri için yerel ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hava sıcaklığı Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 derecenin üstüne çıkacak.