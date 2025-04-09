Bugün TBMM ve İstanbul'da Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Gerçekleşecek - Son Dakika
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Bugün TBMM ve İstanbul'da Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Gerçekleşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları ve iklim kanunu görüşmeleri yapılacak. Ayrıca, İstanbul'da Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi için duruşma gerçekleşecek ve CHP lideri Özgür Özel, bir mitinge katılacak.

09.04.2025 09:06  Güncelleme: 09:52
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09.30 – 10.30- 11.45 - TBMM'de Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi, duruşma çıkışında yaptıkları açıklamalar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (İSTANBUL)

11.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Silivri'de tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve İPA Başkanı Buğra Gökce'yi ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 – TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - 18.30 - TİP İzmir Örgütü, "Gelin Boykot Kafe'de buluşalım, mücadeleyi ve dayanışmamızı büyütelim" çağrısıyla Karşıyaka İzban Durağında buluşacak. TİP'liler ayrıca "Bu saltanat bitecek, halk galip gelecek.Tutsaklara özgürlük" çağrısıyla Alsancak ÖSYM önünde toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - İzmir Emek Gençliği, "tüm gözaltı ve tutuklamaların serbest bırakılması" için Alsancak ÖSYM önünde buluşacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

20.30 - CHP lideri Özgür Özel, Şişli Belediyesi önünde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Berkin Elvan, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün TBMM ve İstanbul'da Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Gerçekleşecek - Son Dakika

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