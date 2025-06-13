10.00- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - KESK, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesine yönelik basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi - Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.30- Temel Conta işçileri, Bayraklı Adliyesi ek binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.00 - CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak, Akit gazetesi haber müdürü Zekeriya Say hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - DİSK ve Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri, İzmir Adliyesi Ek hizmet binası önünde "Toplu sözleşme hakkımız gasp edilemez" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
13.15- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cuma namazını Manisa Hatuniye Camii'nde kılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)
- İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Bugünün Önemli Gelişmeleri: Nisan Ayı Verileri ve Basın Açıklamaları - Son Dakika
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