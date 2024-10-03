Buhabib: Nasrallah Ateşkesi Kabul Ettikten Sonra Öldürüldü - Son Dakika
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Buhabib: Nasrallah Ateşkesi Kabul Ettikten Sonra Öldürüldü

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiğini ve ABD'nin destek verdiğini açıkladı.

03.10.2024 12:19
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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini, ABD ve Fransa'nın da kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi onayladığını ilettiğini belirtti.

Buhabib, Nasrallah'ın öldürülmesi ve ateşkes görüşmelerine ilişkin ABD merkezli televizyon kanalı PBS'de "Amanpour and Company" programında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı 21 günlük ateşkes çağrısının kabul edildiğinin söylendiğini aktararak, ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın Lübnan'a giderek ateşkes müzakerelerinde bulunmuş olması gerektiğini ifade etti.

Hizbullah ile bu konuda görüştüklerini anlatan Buhabib, Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesin kabul edilip edilmediğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Nasrallah, (ateşkesi) kabul etmişti, evet. Biz tamamen ateşkesi kabul etmiştik, Hizbullah'la görüşmüştük. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'la (konuyu) görüşmüştü. Amerikalıları ve Fransızları, olanlar konusunda bilgilendirmiştik. Onlar da bize Netanyahu'nun iki lider (Biden ve Macron) tarafından hazırlanan açıklamayı kabul ettiğini söylemişti."

"ABD ateşkes kararı için çok önemli, hayati bir konuma sahip"

Buhabib, ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Başka seçeneğimiz yok. Yardım alıp alamayacağımızdan emin değiliz. Ama ABD ateşkes kararı için çok önemli, hayati bir konuma sahip." dedi.

İran'ın İsrail'e 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırısı öncesi PBS'ye konuşan Buhabib, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair istihbarata ilişkin soruya, "ABD'yi içine çekecek bölgesel bir savaşa karşı her zaman uyarıldık ve İsrail'in saldırılarının buna neden olacağını düşündük. Şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Mesele şu ki bunu doğrudan İranlılardan duymadık ama bugün haberlerde İran'ın İsrail'e balistik füze atacağını söylediğinizi duyduk." yanıtını verdi.

Buhabib, Netanyahu'nun kara ve hava saldırılarında istediği dinamiği yaratmayı başardığına değinerek, ABD ve Fransa'nın bölgede ateşkese ilişkin açıklamalarının ardından Netanyahu'nun sessiz kaldığını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın vurulması emrini verdiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Buhabib, "Korkarım ki ABD İsrail'e yardım edecek. Bunu birçok kez söyledi. Gerçekten ne olacağını Allah bilir. Ne olacağını bilmiyorum, korktuğumuz şey de bu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buhabib: Nasrallah Ateşkesi Kabul Ettikten Sonra Öldürüldü - Son Dakika

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