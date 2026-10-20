Buhara'da tıp eğitimi alan üçüz kız kardeşler Gülhane'de intörnlüklerini sürdürüyor - Son Dakika
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Buhara'da tıp eğitimi alan üçüz kız kardeşler Gülhane'de intörnlüklerini sürdürüyor

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Buhara\'da tıp eğitimi alan üçüz kız kardeşler Gülhane\'de intörnlüklerini sürdürüyor
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Buhara'da tıp eğitimi alan üçüz kız kardeşler, son sınıf intörnlüklerini Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürüyor. Haziran sonunda intörnlük eğitimlerini tamamlayacak kardeşler, Türkiye Cumhuriyeti diplomasıyla doktor olarak mezun olacak.

Özbekistan'ın Buhara kentinde tıp eğitimine başlayan üçüz kız kardeşler Sabina, Medine ve Zarina Hamreyava, doktorluk yolculuklarına Türkiye'de devam ediyor.

23 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmayan üçüz kız kardeşler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İbn-i Sina Buhara Tıp Fakültesindeki 5 yıllık eğitimlerinin ardından son sınıf intörnlüklerini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürüyor.

Sabina, Medine ve Zarina, aynı yurtta kalıyor, birlikte derse giriyor, yemek yiyor, ders çalışıyor ve gün içinde sık sık haberleşiyor. Üçüzler hastanedeki stajlarında ise farklı birimlerde görev alıyor.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, fakültede eğitim gören üçüz kız kardeşlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak İbn-i Sina'nın doğduğu topraklara karşı vefa ve kardeşlik sorumluluğuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda 7 yıl önce İbn-i Sina Buhara Tıp Fakültesini açtıklarını söyledi.

Fakültede eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü Türkiye'de sürdürdüklerini anlatan Aydın, eğitimin Türkçe verildiğini ve öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti diplomasıyla mezun olduğunu ifade etti.

Üçüz kardeşlerin de tıp fakültesi son sınıfta olduklarını belirten Aydın, Sabina, Medine ve Zarina'nın intörnlük eğitimlerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiklerini kaydetti.

Kardeşlerin intörnlük eğitimlerinin haziran sonunda tamamlanmasının ardından doktor olarak mezun olacaklarını dile getiren Aydın, "Özbekistan'da İbn-i Sina'nın torunlarını, bin yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, eğitimlerinin 5 yılını orada yapıp sonra da 1 yıllık, son sene intörnlüklerini burada tamamlayarak mezun edeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Aydın, öğrencilerin Türkiye'de aldıkları eğitim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği diplomanın gururuyla kendi ülkelerinde sağlık hizmeti sunacaklarını belirterek, SBÜ olarak mezuniyet sonrasında da onları takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"23 yıldır birbirimize destek veriyoruz"

Üçüz kardeşlerden Sabina Hamreyava, doktorluğun çocukluk hayalleri olduğunu ve insanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

Üçüz olmanın kendileri için güzel bir duygu olduğunu belirten Zarina Hamreyava ise "Birlikte ders çalışıyoruz, birlikte eğitim alıyoruz. Sınavlara akşam beraber çalışıyoruz. 23 yıldır birbirimize destek veriyoruz." dedi.

Zarina Hamreyava, aralarındaki yaş farkının yalnızca birer ikişer dakika olduğunu ifade ederek, "Ben üç dakika önce dünyaya gelmişim ama kendimi abla gibi hissetmiyorum." diye konuştu.

Kardeşlerden Sabina Hamreyava da aynı odada kaldıklarını ancak hastanede farklı alanlarda staj yaptıklarını anlatarak, "İkimiz pediatride, diğerimiz dahiliyede. Tam ayrılma değil, ikimiz de birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Hastanede kendilerini görenlerin şaşırdığını anlatan kardeşler, insanların sık sık kendileriyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

Türkçe eğitim aldıkları için Türkiye'de iletişim konusunda zorlanmadıklarını ifade eden kardeşler, 2,5 aydır Ankara'da olduklarını söyledi.

Ankara'yı ve hastanedeki eğitimlerini sevdiklerini anlatan üçüzler, Türkiye'deki yemekleri de beğendiklerini ifade etti.

Üçüz kız kardeşler bir günü nasıl geçirdikleri konusunda ise sabah polikliniğe geldiklerini, öğle aralarında birlikte yemek yediklerini, öğleden sonra ders çalıştıklarını ve akşam beraber yurda döndüklerini anlattı.

Gün içerisinde birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten üçüzler, kendi aralarında sürekli mesajlaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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