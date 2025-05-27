Bülent Ecevit, Doğumunun 100. Yılında Anılıyor

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ecevit Vakfı iş birliğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'i, doğumun 100'üncü yılında "Her Yönüyle Ecevit" paneli ile anacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve halkın Karaoğlanı Bülent Ecevit, doğumun 100'üncü yılında Çankaya'da anılıyor. Ecevit Vakfı iş birliğiyle, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek, "Her Yönüyle Ecevit" paneline, CHP'nin eski Genel Başkanları'ndan Altan Öymen ve Hikmet Çetin de katılacak. 28 Mayıs'ta düzenlenecek panelinde açılış konuşmalarını, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ecevit Vakfı Başkanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı yapacak. Panele, Süleyman Çelebi, Fikret Bila ve Ayşe Gürocak da katılacak.

Ecevit'in gazeteci, şair yanlarının da anlatılacağı etkinlikte, "Karaoğlan"ın özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle geçirdiği 60 yıl her yönüyle konuşulacak. Panel, 28 Mayıs Çarşamba saat 17.30'da, Kennedy Caddesi No: 4 Kavaklıdere adresinde bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek.