Bülent Şakrak, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde - Son Dakika
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Bülent Şakrak, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde

31.05.2025 11:49
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Bülent Şakrak, 'İstanbul'un En Güzel Kızı' oyunu ile Frankfurt'ta sanatseverlerle buluştu.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği tek kişilik oyun " İstanbul'un En Güzel Kızı", Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

Levent Tülek'in yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyun, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'da sahnelendi.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, festivaldeki oyunların enerjisinin genellikle yüksek olduğunu söyledi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne ilk kez bu yıl dahil olduklarını belirten Şakrak, "Bu denli tutmuş, oturmuş bir festivalin içinde olmak, burada oynamak, böyle ağırlanmak, salonu dolduran seyirciler derken mutluluğumuz katlandı. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Avrupa'yı gezip kendi yurttaşlarımızla buluşmaktan ayrıca çok mutluyum. Yaptığımız işi yurt dışında yaşayan insanlarımıza getirmeyi bir hizmet olarak düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunu Türkiye'de 20'den fazla kez sahnelediklerini ifade eden Şakrak, "Yeni bir oyun. Biz bu oyuna aslında İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) İstanbul Tiyatro Festivali'nde, İKSV'nin desteğiyle başladık. 8 oyunu orada oynadık. Türkiye genelinde büyükşehirlerde de oynadık." dedi.

Şakrak, oyunculuğun yorucu bir iş olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Alıştık artık, çalışıyoruz. Allah işsiz bırakmasın. Bundan sonra iş olduğu sürece çalışırız. En son TRT'de 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisindeydim. O bitti. Dolayısıyla ocak ayından beri dizi olmadığı için oyunla ilgili biraz daha rahatım. Avusturya'da ve birkaç yerde daha oynayacağız. Sezonu artık kapatıyoruz."

"Yurttaşlarımıza gidiyor olmamız bizi güvende hissettiriyor"

Sahnede seyirciyle bütünleşmesi konusuna değinen Şakrak, şunları söyledi:

"Oyunu çıkarırken bence hiçbir zeka, bunu hayal edebilme yeteneğinde değil. Bu biraz zamanla oluyor ve oyun oturuyor. Seyircinin verdiği karşılık, karşılıklı atışmamız, onların çanak tutması, gözlerinin içini görmek, iletişimde olma hali... Çok fazla iletişimde olduğunuz için oyun süresince ne hissettiklerini hissedebilir bir halde oluyorsunuz. Çok fazla etken var. Ama uyuyan birini görsen karşında aynı şeyi hissetmezsin herhalde."

Farklı ülkelerde Türk izleyicilerle buluşmasına ilişkin de Şakrak, "Buradaki herkes gibi bu bir kavuşma bizim açımızdan da. Sonuçta burası bizim ülkemizden kilometrelerce uzakta bir yer. Daha başka yerlere de gidiyoruz. Danimarka, ABD, birçok yere gidiyoruz. Orada da yurttaşlarımızla bir arada oluyoruz. Yurttaşlarımıza gidiyor olmamız bizi güvende hissettiriyor. Misafirperver olma halimizi zaten tartışmaya gerek yok. Çok iyi ağırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuaye sohbetlerinde bugün usta oyuncular Yetkin Dikinciler ile Bülent Emin Yarar, tiyatro ve sanat üzerine konuşacak.

12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali yarın sahnelenecek "Profesyonel" oyunuyla sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ziraat Bank, Akbank ve Gallus Theater'ın desteklediği festival, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu'nun himayelerinde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bülent Şakrak, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde - Son Dakika

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