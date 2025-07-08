Bulgaristan, Avroya Geçişini Coşkuyla Karşıladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması ülkede coşkuyla karşılandı.

Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin son yıllarda birçok krizle mücadele ettiğini vurgulayan Jelyazkov, "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın olası endişelerini gidermek ve yanlış bilgilendirmelere karşı mücadele etmek için yeterli zamanımız var. Gerekli tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova, "Avro Bölgesi'ne geçtiğimizde bir avronun değeri 1,95583 leva olacak ve bu oran sabit kalacak." dedi.

"Stratejik hedefimize ulaştık." diyen Petkova, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu başarı, ülkemizin uzun yıllar süren kararlı ve azimli çalışmalarının bir sonucudur. Beş yıl önce, eski Başbakan Boyko Borisov'un hükümeti, avro bölgesinin 'bekleme odası' olarak bilinen ERM II mekanizmasına katılmamızı sağlamıştı. O kararlı adım atılmamış olsaydı, bugünkü başarı mümkün olmazdı. Avro Bölgesi'ne üyeliğimiz; ekonomik ve finansal istikrar, daha iyi bir iş ortamı ve yaşam standardı için önemli bir önkoşuldur."

İktidar koalisyonunun lideri olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin Genel Başkanı ve eski Başbakan Boyko Borisov, "Halkımıza zamanında verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bulgaristan Schengen Bölgesi'ne katıldı, şimdi ise avroya geçiyor." ifadelerini kullandı.

Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise, "Avronun resmi para birimi olarak kabul edilmesi, hukuki güvenliğin sağlanması ve yeni para birimine sorunsuz bir geçiş için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla Bulgaristan mevzuatında bazı değişiklikleri gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, parlamentoda grubu bulunan Rusya yanlısı popülist Yeniden Doğuş (Vızrajdane) Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov, avroya karşı sokak protestolarını sürdüreceklerini açıkladı.

Kostadinov, partisinin bir gün iktidara gelmesi halinde Bulgaristan'ı AB'den çıkaracağını da sözlerine ekledi.

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek. Vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden ve süresiz şekilde avroya çevirebilecek.