Bulgaristan, Avroya Geçişini Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bulgaristan, Avroya Geçişini Coşkuyla Karşıladı

08.07.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin onayıyla Bulgaristan, 1 Ocak 2026'dan itibaren avro para birimine geçecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması ülkede coşkuyla karşılandı.

Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin son yıllarda birçok krizle mücadele ettiğini vurgulayan Jelyazkov, "Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın olası endişelerini gidermek ve yanlış bilgilendirmelere karşı mücadele etmek için yeterli zamanımız var. Gerekli tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova, "Avro Bölgesi'ne geçtiğimizde bir avronun değeri 1,95583 leva olacak ve bu oran sabit kalacak." dedi.

"Stratejik hedefimize ulaştık." diyen Petkova, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu başarı, ülkemizin uzun yıllar süren kararlı ve azimli çalışmalarının bir sonucudur. Beş yıl önce, eski Başbakan Boyko Borisov'un hükümeti, avro bölgesinin 'bekleme odası' olarak bilinen ERM II mekanizmasına katılmamızı sağlamıştı. O kararlı adım atılmamış olsaydı, bugünkü başarı mümkün olmazdı. Avro Bölgesi'ne üyeliğimiz; ekonomik ve finansal istikrar, daha iyi bir iş ortamı ve yaşam standardı için önemli bir önkoşuldur."

İktidar koalisyonunun lideri olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin Genel Başkanı ve eski Başbakan Boyko Borisov, "Halkımıza zamanında verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bulgaristan Schengen Bölgesi'ne katıldı, şimdi ise avroya geçiyor." ifadelerini kullandı.

Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise, "Avronun resmi para birimi olarak kabul edilmesi, hukuki güvenliğin sağlanması ve yeni para birimine sorunsuz bir geçiş için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla Bulgaristan mevzuatında bazı değişiklikleri gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, parlamentoda grubu bulunan Rusya yanlısı popülist Yeniden Doğuş (Vızrajdane) Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov, avroya karşı sokak protestolarını sürdüreceklerini açıkladı.

Kostadinov, partisinin bir gün iktidara gelmesi halinde Bulgaristan'ı AB'den çıkaracağını da sözlerine ekledi.

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek. Vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden ve süresiz şekilde avroya çevirebilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Politika, Ekonomi, Maliye, Finans, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan, Avroya Geçişini Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Kenya’da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı Kenya'da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki

18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
09:18
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün
78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
08:57
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
08:49
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
08:20
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması
Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 19:16:55. #7.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan, Avroya Geçişini Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.