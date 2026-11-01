Bulgaristan'da sandık çıkış anketleri Yotova'yı cumhurbaşkanı seçiminde önde gösterdi - Son Dakika
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Bulgaristan'da sandık çıkış anketleri Yotova'yı cumhurbaşkanı seçiminde önde gösterdi

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketleri Yotova'yı yüzde 50,7-52,5, Gyurov'u yüzde 43,4-44,6 aralığında gösterdi. Merkez Seçim Komisyonu saat 16.00 itibarıyla katılımı yüzde 19,33, en düşük katılımı Kırcaali'de yüzde 9,84 olarak açıkladı.

Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, sandık çıkış anketlerine göre İliyana Yotova ilk sırada yer alıyor.

Bulgaristan'da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçiminde sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de tamamlandı.

Farklı sandık çıkış anketleri Yotova'yı yüzde 50,7-52,5 ve Andrey Gyurov'u ise yüzde 43,4-44,6 aralığında gösterdi.

Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Stoyanka Balova, yerel saatle 16.00 itibarıyla seçimin ikinci turunda katılım oranının yüzde 19,33 olduğunu açıkladı. Balova, ilk tura göre bu turda yaklaşık 3,5 puanlık artış yaşandığını ifade etti.

En yüksek katılımın yüzde 29,21 ile yine Sofya'nın 23. seçim bölgesinde kaydedildiğini aktaran Balova, en düşük katılımın ise Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de yüzde 9,84 olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ülke genelinde 12 binin üzerinde seçim sandığında oy kullandı.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimlerinin ikinci turu için 2 aday çifti yarışıyor.

Seçim ihlallerine ilişkin 461 ihbar

Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçim günü saat 14.30 itibarıyla seçim ihlallerine ilişkin 461 ihbar alındığı bildirildi.

İhbarların 318'inin oy satın almayla, 39'unun yasa dışı seçim propagandasıyla, birinin seçmenlere iş yerinde baskı yapılmasıyla, 93'ünün ise seçim süreciyle ilgili diğer ihlallerle ilgili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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