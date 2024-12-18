Bulgaristan\'dan Dezenfeksiyon Ücreti, Türkiye\'den Yanıt Geldi

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BULGARİSTAN'ın ülkeye giriş yapan araçlardan dezenfeksiyon ücreti adı altında 7 leva aldığı uygulamayı yeniden başlatması üzerine, Türkiye de Bulgaristan plakalı araçlardan ülkeye girişlerinde ücret almaya başladı.

Bulgaristan, 14 Mart 2023 tarihinde kaldırdığı kara sınır kapılarından dezenfeksiyon ücretini 16 Aralık'tan itibaren yeniden uygulamaya alarak, Türkiye'den ülkeye Edirne Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy sınır kapılarından giriş yapan araçlardan 7 leva dezenfeksiyon ücreti almaya başladı. Bulgaristan'ın uygulamayı başlatması üzerine Türkiye de Bulgaristan plakalı araçların ülkeye girişlerinde bugünden itibaren dezenfeksiyon ücreti almaya başladı. Bulgar plakalı otomobillerden 80 lira, 3,5 ton ağırlığın üzerindeki araçlardan da 160 lira ücret alınıyor.