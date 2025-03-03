Bulgaristan'ın Ulusal Günü Edirne'de Kutlandı

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Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Edirne'de resepsiyon düzenlendi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından, kentteki bir tesiste düzenlenen resepsiyona, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın protokol mensupları ile davetliler katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Edirne'nin, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan önemli bir il olduğunu söyledi.

Bulgaristan'a, Edirne'den Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarının açıldığını belirten Sezer, "Bir taraftan da konvansiyonel demir yolu hattının dışında hızlı tren hattını da önümüzdeki yıl büyük oranda bitirmiş olacağız. Dolayısıyla 3, 3.5 saatte İstanbul'dan Sofya'ya varacağız. İlişkilerimiz bundan sonra artarak devam edecek." dedi.

İki ülke arasındaki dostluğun kalıcı olmasını dileyen Sezer, Bulgaristan'ın Ulusal Günü'nü kutladı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da sınır ve dost ülke Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin her geçen gün geliştiğine vurgu yaptı.

Türkiye ve Bulgaristan arasında pek çok konuda işbirliği yapıldığını hatırlatan Kafedzhiyska, "Türkiye, göçmen krizi dalgası, sınır güvenliği, terörle mücadele, enerji tedarik güvenliği, ulaştırma, altyapı, ticaret ve ekonomi alanlarında Bulgaristan ve Avrupa Birliği'nin önemli bir ortağıdır." diye konuştu.

Kafedzhiyska, ülkesinin Ulusal Günü'nü kutlayarak, katılımcılara teşekkür etti.