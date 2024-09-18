Ercengiz'den Gaziler Günü Mesajı

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ercengiz'in mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete asla boyun eğmeyen, asil ve büyük bir millettir. Bu millet, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermemiş, bu uğurda sayısız savaş vermiş ve pek çok kahramanını şehit ve gazi olarak yitirmiştir. Gazilik unvanı, hayatta olan bir kişinin ulaşabileceği en yüce makamlardan biridir. Bugün, bu cennet vatanın topraklarında bağımsız ve özgürce yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.

Gazilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olmasının en büyük teminatı ve Türk kahramanlık tarihinin sönmeyen meşaleleridir. Onların gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutmayacak, emanetlerine daima sahip çıkacağız. Bu nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu kutsal toprakları korumak ve ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklarda sonsuza dek dalgalandırmak, her birimizin milli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanı için canını ortaya koyan; kahramanlıklarıyla tarihin akışını değiştiren; ülkesi için bir an bile tereddüt etmeden gazilik unvanına sahip olan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."