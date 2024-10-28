Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Cumhuriyet\'in Aydınlık Yarınları İçin Durmadan, Yorulmadan Çalışacak, Var Gücümüzle Mücadele Edeceğiz

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Cumhuriyet, her türlü baskıya ve zulme karşı direnen bir iradenin simgesidir. Bugün Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkan, ülkesine ve milletine bağlı gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla; her yaştan vatandaşımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyet'in aydınlık yarınları için durmadan, yorulmadan çalışacak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 101'inci yılını büyük bir coşkuyla ve gururla kutlarken, bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu topraklarda teröre, bölücü zihniyetlere ve milletimizin birliğini bozmak isteyen her türlü karanlık güce asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bizlere bağımsızlık, özgürlük ve onurlu bir yaşamın kapılarını açmıştır. Bu değerleri korumak, bizlerin en önemli görevi ve sorumluluğudur.

Cumhuriyet, zor şartlar altında, büyük fedakarlıklarla kazanılmış bir mücadele destanıdır. Bugün bizlere düşen görev, bu emanete her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak, ülkemizin birliğini, dirliğini ve huzurunu korumaktır. Terör ve şiddet odakları, ne kadar çabalarsa çabalasın, milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Çünkü bu millet, bağımsızlık ruhuyla, özgürlük aşkıyla yoğrulmuştur. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan toprağında asla diz çökmeyecek, eğilmeyeceğiz.

Teröre karşı verdiğimiz mücadele sadece silahla değil, aynı zamanda kalplerimizdeki vatan sevgisiyle, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularımızla yürütülmektedir. Milletimizin her bir ferdi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma azmi ve kararlılığı içindedir. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Cumhuriyet, her türlü baskıya ve zulme karşı direnen bir iradenin simgesidir. Bugün Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan, ülkesine ve milletine bağlı gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla; her yaştan vatandaşımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyet'in aydınlık yarınları için durmadan, yorulmadan çalışacak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101'inci yılını büyük bir gururla kutluyor; bu eşsiz mirasa sahip çıkmanın ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmanın sözünü bir kez daha veriyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti!"