Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Kapımız Muhtarlarımıza ve Vatandaşlarımıza Her Zaman Olduğu Gibi Açıktır"

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 mahalle muhtarı ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Ercengiz, " Sorununuzu çözecek merci ile iletişim kurmanızı rica ediyorum. Aksi takdirde bir partinin il başkanı fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşır, diğer parti eleştirir ama olan yine vatandaşa olur. Lütfen bizimle ilgili sorunlarınızı bizlerle çözün. Kapımız, tüm muhtarlarımıza ve sorunlarını anlatmak isteyen vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi açıktır" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 mahalle muhtarı ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Susamlık Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, Hülya Eraslan, Baro Başkanı Meltem Özdemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik, Burdur Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Nail Aksöz, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürçetin, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri muhtarlar ve birim müdürleri katıldı.

Yemekte konuşan Başkan Ercengiz, şunları kaydetti:

"Üçüncü dönemde de ilk günkü heyecan ve zevkle, Burdur için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu dönem, köy muhtarlıklarında da büyük bir değişim yaşandı. Merkezde yaklaşık 10 muhtarımız değişti. Bu bir bayrak yarışı, görev değişimi; biz de yalnızca 35 mahallemizin değil, 51 köyümüzün de sorunlarına dertlenip çözümler üretmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği'nden Burdur'a bir arazöz ve vidanjör tahsis edilmesini talep ettim. Amacımız, yalnızca merkezde değil, 51 köyümüze de hizmet edebilmek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan'ımız Ekrem Bey'e durumu aktardım. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu araçları kazandırarak köylerimize daha çok hizmet sunmayı arzu ediyoruz.

Geçmiş 10 yıl içinde Burdur'un 35 mahallesinde yapılanları ve eksiklikleri çok iyi biliyoruz. Belediyemizin hafızası oluştu, bu dönemin başında gördüğümüz aksaklıkları yenilemeye çalıştık. Şu anda Burdur'un önemli altyapı sorunlarını çözdük. Bu süreçte, içme suyu arıtma tesisimiz, atık su arıtma tesisimiz, katı atık bertaraf tesisimiz gibi projeleri tamamladık. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte, yol ve kaldırım çalışmaları da dahil olmak üzere kentte birçok değişiklik gerçekleştirdik. Ancak, içinde yaşadığımız için bu değişimi fark edemiyor olabiliriz. Bugün 25.000 öğrencisi olan bir kentteyiz. Zaman zaman 'suyun siyaseti olmaz' diyerek başlayan ve sudan siyaset yapılan bir şehirde aslında, suyla ilgili temel sorunun aslında şehrin değil, tüm havzanın su sıkıntısı olduğunu görüyoruz.

"Bugün Çine Ovası'nda 210 metreye kadar sondajlar yapıyoruz"

Yıllardır tarım fuarlarında yüksek sesle ifade ettiğimiz gibi, bölgenin tarım ve hayvancılık politikaları değişmezse, ileride insanımıza su sağlayacak bir kaynak dahi kalmayacak. Bugün Çine Ovası'nda 210 metreye kadar sondajlar yapıyoruz. Kayıp kaçaktan bahsediyorlar ancak kayıp-kaçak sorununa rağmen İller Bankası'ndan bu projeye yönelik yatırım planı yapılmadı. Bize kaynak aktarılırsa, 50 yıl boyunca su ihtiyacını karşılayacak projelerle Burdur'un su sorununu çözmek için hazırız.

"'Elimiz kolumuz bağlandı' diyerek çalışmaktan vazgeçmiş değiliz"

Değerli muhtarlarım, sizlerin sıkıntı ve sorunlarının farkındayız. Ancak takdir edersiniz ki, yanlış hatırlamıyorsam 17 Mayıs'ta bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Bu genelge, birçok yatırım ve işlemin bir 3 yıl geriye itilmesi veya ötelenmesi anlamına geldi. Bu durum elimizi kolumuzu bağladı. Fakat, 'elimiz kolumuz bağlandı' diyerek çalışmaktan vazgeçmiş değiliz; ihtiyaçlarınızın farkındayız. Yaptığımız yeni spor salonları, spor alanları, kreşler ve yapmayı planladığımız kreşlerle, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kapalı pazar yerleriyle ilgili yoğun talebin farkındayız; ihtiyaç olan mahallelerde bu çalışmaların devamını sağlayacağız. Ayrıca, Burdur'da uzun zamandır beklenen imar revizyon planı çalışmamızı da İmar Müdürlüğümüz ve başkan yardımcılarımızın katkılarıyla önümüzdeki günlerde başlatacağız. Bu konuda, deprem mikro-bölgeleme çalışmasının sonucunu bekliyorduk ve sonuç geldi. Bu yeni imar revizyon planı, özellikle mağdur durumda olan Sinan, Karasenir ve Tepe mahallelerimizde önemli bir çözüm sunacak. O bölge, 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmişti ve bu yüzden 11 yıldır çivi çakılamaz hale geldi. Maalesef, tüm girişimlerimize rağmen, 6 Şubat depremi sonrasında devletimiz tüm kaynaklarını o bölgeye aktarmak durumunda kaldı, bu yüzden bizim de sesimizi çok çıkaramadık.

"Yaklaşık dört yıldır bu projede yer alamıyoruz"

Necatibey Mahallesi ile ilgili olarak, 2016 yılından beri yürüttüğümüz bir çalışma vardı. O bölgede kentsel dönüşümü Bozkurt Mahallesi'nden sonra başlatmak için büyük arzumuz vardı ve İller Bankası ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'yla projelerimizi hazırlamıştık. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'nin o alanı revizyon imar planı yapılmaksızın stok rezerv alanı ilan etmesi sonucu, Burdur Belediyesi olarak biz bu projenin dışında kaldık. Yaklaşık dört yıldır bu projede yer alamıyoruz. Ancak, öğrendiğimize göre önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. İnşallah, bu ihale bir an evvel gerçekleşir ve oradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilir.

Geride kalan dört buçuk yıl içerisinde, önceki 10 yılda olduğu gibi azimle çalışmaya devam edeceğiz ve sorunları birlikte çözeceğiz. Biz, kentin sorunlarının siyasetin gündemine getirilmesini arzu etmiyoruz. Siyasetçiler sorunları alıp kullanabilir ancak çözüm getirmezler. Sorununuzu çözecek merci ile, yani doğru kurumla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Aksi takdirde bir partinin il başkanı fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşır, diğer parti eleştirir ama olan yine vatandaşa olur. Lütfen bizimle ilgili sorunlarınızı bizlerle çözün. Kapımız, tüm muhtarlarımıza ve sorunlarını anlatmak isteyen vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi açıktır. Hepinizin Muhtarlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum."