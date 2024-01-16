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Burdur Belediye Başkanı, tren seferine çağrılmamasını protesto etti - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı, tren seferine çağrılmamasını protesto etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte 15 yıl sonra gerçekleştirilen tren seferinin törenine çağrılmamasını istasyonda belediye bandosu ile treni karşılayarak tepki gösterdi. Ercengiz, yüksek hızlı tren istediklerini ve verilen sözlerin bugüne kadar tutulmadığını belirtti. Ayrıca sefer saatlerini eleştirerek, hizmetin seçime yönelik manipülasyon olduğunu düşündüğünü ifade etti.

16.01.2024 - 15:19,
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BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte 15 yıl sonra gerçekleştirilen tren seferinin törenine çağrılmamasını istasyonda belediye bandosu ile treni karşılayarak tepki gösterdi.

Burdur'dan 15 yıl sonra yapılan ilk tren seferi Güller Ekspresi dün düzenlenen törenle İzmir'e yola çıktı. Aynı saatte İzmir'de sefere başlayan tren dün saat 19.00'da Burdur'da gara geldi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 yıl sonra gerçekleştirilen tren seferinin törenine çağrılmamasını protesto etti. Ercengiz, İzmir'den gelen treni istasyonda belediye bandosu ile karşıladı. İstasyonda açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi: "Bu kent trenle 1936 yılında tanıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Burdur'u ziyaretinde talimatıyla 1936 yılında demiryolu taşımacılığı ile tanışan kent aradan neredeyse 100 seneye yakın zamandan sonra motorlu trenle kandırılmaya çalışılıyor. Biz Burdurlu olarak yüksek hızlı tren istiyoruz. Her seçim döneminde Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen birtakım sözlerin bugün tecelli etmiş bir halini protesto etmek üzere sizlerin karşısındayım." 2008 yılında Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi seferinin Burdur'da olduğu süreçte toplu taşımacılığın kent açısından önemini anlatan Ercengiz, şöyle konuştu: "Aradan geçen 15 yıl içerisinde defalarca verilen sözler ve yüksek hızlı tren vaadiyle Burdur halkı maalesef bugüne kadar oyalandı. Bugün Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan törenle Güller ve Göller Ekspresi sabah saatlerinde Burdur'dan İzmir'e hareketini gerçekleştirdi. Biraz önce dinlediğiniz ve izlediğiniz 'Selamsız Bandosu' olmayan Burdur Belediyesi Bandosu'nun başkanı, Burdur halkının seçtiği belediye başkan olarak bu programa davet edilmedim. Dolayısıyla Burdur halkı davet edilmedi. Bunun seçime yönelik yine bir eylem olduğunu düşünerek İzmir'den gelen treni, Burdur Belediyesi bandosuyla karşılayıp buranın selamsız kasabası olmadığını çok kıymetli bürokratlara ve bizi yöneten değerli büyüklerimize hatırlatmayı ve o kentin bir belediye başkanı olarak bu halkı temsil ettiğimi de ifade etmek istedim."Sefer saatlerini eleştiren Ercengiz, "Saat 10.30'da Burdur'dan çıkan vatandaş saat 19.00'da İzmir'e gittiğinde hangi işini yapıp, dönebilecek. Planlamanın doğru olmadığını ve hizmetin seçime yönelik manipülasyon olduğunu, seçimden sonra da çok kısa zaman içerisinde kaldırılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanı, tren seferine çağrılmamasını protesto etti
Kaynak: DHA
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