(BURDUR)- Burdur Belediyeler Birliği'nin 2027 yılı bütçesi 27 milyon TL olarak belirlendi. Birlik Başkanı Ali Orkun Ercengiz; belediyeler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ortak makine parkı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Burdur Belediyeler Birliği'nin 2027 yılı mali bütçesinin görüşüldüğü toplantı, Susamlık Tepesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Burdur Belediyeler Birliği'nin 2027 yılı bütçesi görüşülerek 27 milyon TL olarak belirlendi.

Başkan Ali Orkun Ercengiz yaptığı konuşmada; birliğin katı atık bertaraf sistemini güçlendirmek, envanterini genişletmek ve belediyelere ortak kaynaklarla destek sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Birliğin öncelikli hedeflerinden birinin, ortak makine parkı kurmak olduğunu belirten Ercengiz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez ilçe dahil 11 ilçe ve 4 beldemizle birlikte faaliyet gösteren Burdur Belediyeler Birliği olarak katı atık bertaraf sistemimizi güçlendirmeye, birliğimizin envanterini genişletmeye ve makine parkımızı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan bu faaliyetleri yürütürken diğer yandan belediyelerimizin cebinden para çıkmadan, bu dönüşüm sürecinde belediyelerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tabii çöp miktarı, elde edeceğimiz gelirle doğru orantılı. Bu yıl akaryakıt fiyatlarındaki anormal artış, birliğimizin aktarma istasyonlarından merkeze taşınan çöplerle ilgili maliyetleri de oldukça artırdı. Bu nedenle uzak ilçelerimizin, uzak beldelerimizin ya da çöp miktarı az olan küçük yerleşimlerimizin, geçen yıla kıyasla beklediğimiz oranda kaynak alamamasının nedeni de buydu. Bunu sizlerle de paylaşmış olalım.

Dönemin başında sizlerle paylaştığım ve gittiğim her yerde dile getirdiğim bir düşüncem vardı. Birliğimizin en önemli faaliyetlerinden birinin, ortak bir makine parkı oluşturmak olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle belde ve ilçe belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu iş makinelerini daha uygun koşullarda karşılamak istiyoruz. Böylece hem milli servetin ayrı ayrı kanallardan gereksiz yere harcanmasının önüne geçmek hem de ortak makine parkımızda bulunan araç, gereç ve ekipmanların belki 365 gün olmasa da 350 gün işler ve kullanılabilir durumda olmasını sağlamak istiyoruz. Bizler elimizdeki kaynakları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bir dayanışmadır.

"BELEDİYELER ARASINDAKİ DAYANIŞMA ELEŞTİRİ KONUSU OLMAMALI"

Geçtiğimiz günlerde Korkuteli Belediyesi'ne bir asfalt freze makinemizi gönderdik. İhtiyaçları olduğunu söylediler. Biz de Burdur Belediyesi olarak çalışmalarımızı tamamladığımız için asfalt dökümü ve asfalt kazıma işlemlerinde kullanılan aracımızı, aramızda yaptığımız protokol kapsamında bir haftalığına gönderdik. Hiç beklemediğim, aklıma dahi gelmeyecek şekilde bir eleştiri aldım. Şundan dolayı hayret ediyorum: Bugün bizim Kemer Belediyemizin bir sıkıntısı olsa ve İsmail Başkan geçmişimizden dolayı beni arayıp yardım istese, elimde imkan varsa hayır demem. Asla böyle bir şey söylemem. Aynı şekilde Ayhan Başkan'ın bir sıkıntısı olsa yine hayır demem. Saniye de bizim coğrafyamızın insanı. Ailesinin bir tarafı Burdur'da, Hasanpaşalı. Biz onu hemşehrimiz olarak görüyoruz. Böyle bir talebi karşılamış olmaktan son derece mutluyum.

"7 YENİ İTFAİYE ARACI DAHA KAZANDIRDIK"

Burdur Belediyeler Birliği toplantımızı gerçekleştirirken dayanışma duygusuyla ortak makine parkı kurma arzumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Elimizdeki mevcut kaynaklardan hep birlikte yararlanabiliriz. Burdur Belediyesi olarak elimizden gelen desteği her zaman tüm belediye başkanlarımıza vermeye hazırız.

7 tane daha itfaiye aracı kazandık. Geçtiğimiz günlerde Yeşilova'nın Akçaköy köyünde bir yangın çıktı. Yeşilova Belediyemizin tek başına o yangını önlemesi mümkün değildi. Eğer yangın devam etmiş olsaydı belki Akçaköy'ün bir mahallesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık. Yangın çok daha büyük bir boyuta ulaşabilirdi. Biz bu dayanışmayı sürdürmek zorundayız. Bütün belediyelerimizin aynı anda ya da farklı zamanlarda ihtiyaç duyduğu, ancak envanterinde bulunmayan iş makinelerini tespit ederek bunları kazandırmak istiyoruz. Zaman zaman Belediyeler Birliği'miz aracılığıyla belediyelerimize katkı sağlıyoruz. Tüm belediyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bugün Kızılkaya Belediyemizin konumuna baktığımızda, tam sınırımızda bulunan ve orman yangını riski en yüksek bölgelerimizden birinde yer alan bir beldemiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oraya bir itfaiye aracına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ramazan Başkan'ımız ihtiyacını sağ olsun bizlere ulaştırdı. Diğer başkanlarımız da taleplerini iletiyor. Neticede biz ne alıp envanterimize kazandırabilirsek hepimizin kazancıdır. Hangi belediyemizin kullanacağının bir önemi yok.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN BURDUR BELEDİYELERİ OLACAK"

Burdur Belediyeler Birliği olarak gerçekten iyi bir uyum içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum. Elimizde başka bir imkanımız daha var. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyoruz. Oradan da Türkiye Belediyeler Birliği'ne daha geniş bir kadroyla taleplerimizi iletiyoruz. Akdeniz Belediyeler Birliği'mizin 105 üye belediyesi var. Onların da sesini duyurmaya çalışıyoruz. Ancak önceliğimiz, her zaman Burdur'umuzun belediyeleri olacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman destek oluyorsunuz. Burada yaptığınız hizmetlerin elbette siyasi bir karşılığı, beklentisi olabilir. Ancak göreve geldiğimiz günden beri herkesin en başta Allah rızası için, ardından da bu halka doğru hizmet edebilmek için çalıştığından eminim. Bunun da farkındayız. Bu vesileyle bütün belediye başkanlarımıza hem teşekkür ediyor hem de çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. 2027 yılı bütçemiz de Birliğimize ve Burdur'umuza hayırlı olsun.

"ORTAK PAYDAMIZ BURDUR'A HİZMET ETMEK"

Valimiz Sayın Tülay Baydar Bilgihan'a da yeni dönemde üstlendiği görevde başarılar diliyoruz. Burdur'umuza tayin olan yeni valimiz Sayın Mehmet Yılmaz Bey ile de görüştük. Kendisine hayırlı olsun dileklerimi ilettim. İnşallah yeni valimizle birlikte ilimize kaldığımız yerden hizmet etmeye devam ederiz. Tüm ilçe, belde ve köylerimizde, şehir merkezimizde uyum içerisinde çalışacağımız bir dönemi hep birlikte yaşarız diye umut ediyorum. Hepimizin ortak paydası bu kente, bu ile hizmet etmek. Bu noktada biz, en azından yerel yöneticiler olarak bugüne kadar hep buluşabildik. İnşallah bürokrasi ve siyasetin üst düzey yöneticileri de bu konuda bizlere destek olursa Burdur'umuza çok daha güzel hizmetler kazandırabiliriz."