Burdur'da 23 Nisan Coşkusu: Öğrenci Başkan Safiye Gökçe'den Uyarılar

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrenci Safiye Gökçe'e devretti. Ercengiz, "Umuyorum bizler gençlere güzel bir Türkiye bırakırız. Yavrularımız da bizim bıraktığımız yerden Türkiye'yi Atatürk'ün istediği çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırırlar" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 6'ncı sınıf öğrencisi Safiye Gökçe'ye devretti. Temsili olarak Burdur Belediye Başkanlığı görevini devralan Safiye Gökçe, göreve gelir gelmez belediyenin ilgili müdürlüklerini arayarak kentteki bayram hazırlıklarının tamamlanıp tamamlanmadığını sordu.

"Bizlerin sesine kulak verin"

Makam koltuğuna oturan Gökçe, "Bu koltuğa oturduğum için çok mutluyum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünden yola çıkarak halk tarafından seçilmiş bir başkanın yerinde olmak beni çok mutlu etti. Sizin Burdur Gölü'müz hakkındaki çabalarınızı biliyoruz. Buradan daha üst makamlardaki yetkililere sesleniyorum. Bizlerin sesine kulak verin. Gölümüz kuruyor. Kurumasın. Bu bize bırakılmadı bize miras kaldı. Biz de bizden sonrakilere miras bırakmak istiyoruz. Devlet işi ve siyaseti bilmiyorum ama kendi yaşımın bildiği kadarıyla parklar, kreşler, sosyal etkinlikler ve kapalı spor salonları için sizlere kendim ve tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde bir Türk kızı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Bizim Atatürk'e olan borcumuz bitmez"

Başkan Ercengiz ise şöyle konuştu:

"Bizim gerçekten en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz olan evlatlarımız çocuklarımız geleceğimiz. Zaten bir süre sonra onlara emanet edeceğiz. Bu ülkeyi 23 Nisan 1920'de Ulusal Egemenlik kayıtsız şartsız millete zaten teslim edilmişti. Cumhuriyet'in ilanıyla bütün ümidini gençlere bağlayan Atatürk'ün de gençlerden ve çocuklardan beklentisi çok fazla. Umuyorum bizler gençlere güzel bir Türkiye bırakırız. Yavrularımız da bizim bıraktığımız yerden Türkiye'yi Atatürk'ün istediği çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırırlar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü önce bizlereydi. Bizler çocuktuk o zaman. Sonra sizlere devrettiğimiz bu özel bayramda beraberiz. Her zaman olduğu gibi koltuğumuzu teslim etmek üzere bir başkan davet ediyoruz. Şimdiki başkanımız sizsiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında büyük bir öz veriyle büyük bir gayretle tüm silah arkadaşlarıyla, fikir arkadaşlarıyla kazandığı savaşın ardından ne kral ne padişah olmayıp egemenliği kayıtsız şartsız millete vermiş olması bizim için çok değerli. Benim gibi bir öğretmen çocuğunu, senin gibi bir mühendis çocuğunu o koltuğa oturttu. O yüzden bizim Atatürk'e olan borcumuz bitmez. Çocuklar mutluysa anneler de mutlu. Anneler mutluysa babalar da mutlu. Dolayısıyla biz çocukları mutlu ettiğimiz zaman şehri mutlu ediyoruz aslında. Bunu sizden duymak beni son derece mutlu etti. Çocuklara yapacağımız, gençlere yapacağımız yatırım durmadan devam edecek. Bir şehrin alt yapısını yapabiliriz. Üst yapısını yapabiliriz. Çocukları mutlu ettiğimiz zaman bizim için en büyük yatırım bu."