Burdur'da Cinayet: 36 Günlük Bebek Koruma Altında - Son Dakika
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Burdur'da Cinayet: 36 Günlük Bebek Koruma Altında

11.06.2025 13:06
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İki çocuk annesi Özge Bedir, evinde bıçaklanarak öldürüldü. 4 kişi gözaltına alındı.

1) 36 GÜNLÜK BEBEĞİNİN YANINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ; 2'Sİ KADIN, 4 GÖZALTI

BURDUR'da 2 çocuk annesi Özge Bedir (32), evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayeti ihbar eden T.A. (22) adlı kadın ile arkadaşı S.Ö. (25) adlı kadın, polis tarafından yakalandı. Polis, Özge Bedir'in eşi ile bir kafe işletmecisini de gözaltına aldı. Olay sırasında Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen T.A., bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi.

'ÖZGE, NEREDE'

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi A.B. olay yerine geldi. A.B., yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerden T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde, Özge Bedir'in kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Özge Bedir'in hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren T.A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. de eve girmediğini T.A.'yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.

'GÖNÜL İLİŞKİSİ' İDDİASI

Diğer yandan askeriye kantininde görevli S.Ö. ile Özge Bedir'in eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında S.Ö.'nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu, açılan dava sonucunda A.B. hakkında S.Ö. ile T.A.'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi. Bunun ardından A.B.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Cinayet: 36 Günlük Bebek Koruma Altında - Son Dakika

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