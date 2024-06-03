Burdur\'da Giyim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

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giyim ve el sanatları sergisinin açılışına Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle kursiyerlerin yakınları katıldı.

Açılışta konuşan Vali Türker Öksüz, "Hayat boyu öğrenme, sadece okul yıllarıyla sınırlı öğrenim modeline bir başkaldırı olup, öğrenmeyi yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele almaktadır. Bu süreçte yaşamın her anında yeni ve işlevsel bilgiler edinmek, yeni deneyimler kazanmak ve bireyin kendisini geliştirmek için durmaksızın çaba göstermesi esastır. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz uhdesinde düzenlenen etkinliklerimiz, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırma, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendirme, sanat ve kültürün hemen her alanında ortaya konulan eserlerin sergilenmesi ve yaygın eğitimle ilgili daha geniş kapsamlı etkinlikleri planlama sürecinde rehber olunması için fırsatlar sunmaktadır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eylül 2023'ten bugüne kadar 1592 kurs açtıklarını ve bu kurslardan 34 bin 751 vatandaşın yararlandığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy HEM Müdürü Hamit Kayacıoğlu da 2023 yılında kurum bünyesinde 255 mesleki eğitim kursu açıldığını 3 bin 150 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını, açık öğretim sisteminde 2 bin 500 öğrenciye hizmet verildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Mehmet Yıldızlı İlkokulu öğrencilerinin müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi sunuldu. Kurdele kesiminin ardından 5 gün açık kalacak sergi protokol üyeleri tarafından gezildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,