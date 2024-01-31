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BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 451 lira ceza yazıldı - Son Dakika
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BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 451 lira ceza yazıldı

Burdur'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Sürücü, otomobilini bir otel önüne bırakarak yaya kaçtı ve izini kaybettirdi. Polis, otomobilde bulunan bira şişeleri nedeniyle sürücüye 9 bin 451 lira ceza yazdı.

31.01.2024 15:29
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BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 451 lira ceza yazıldı.

Burdur- Fethiye kara yolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önündeki denetim noktasında uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Otomobilini bir otel önüne bırakarak yaya kaçan sürücü, Burdur Gölü kenarındaki sazlıkların arasında izini kaybettirdi. Otomobilde bira şişeleri bulunan sürücüye polis, farklı suçlardan 9 bin 451 lira ceza yazdı. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. (DHA)

BURDUR\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 451 lira ceza yazıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 451 lira ceza yazıldı - Son Dakika
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