Burdur\'da PTT Saldırısına Tepki

Güncel

BURDUR'da Türk Haber Sen üyeleri, Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasında 2 çalışanın öldürülmesine tepki gösterdi.

Türk Haber Sen üyeleri, Burdur PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, Rize'deki saldırıda hayatını kaybeden Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt için dua okudu. Türk Haber Sen Burdur Şube Başkanı Alaettin Yetkin, Rize'de PTT'de yaşanan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Saldırıda ölen çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve PTT camiasına başsağlığı dileyen Yetkin, "Bu menfur olay hepimizin ortak acısıdır. Yaşanan olay, yalnızca kamu çalışanlarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin güvenliğini, çalışanlarımızın itibarını ve toplumun huzurunu hedef almıştır. Bu elim hadise, kamu kurumlarımızın ve burada fedakarca görev yapan çalışanlarımızın güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kurum yetkililerini etkin önlemler almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yetkin, sözlerine şöyle devam etti:

"Adaletin sağlanmasını ve konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Bu elim olayın faillerinin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını ve ihmali olanların hesap vermesini talep ediyoruz. Türk Haber Sen olarak, yalnızca bu olayın değil, tüm kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadelenin içinde olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."