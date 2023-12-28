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BURDUR'da şehitler için lokma dağıtılırken dua edildi - Son Dakika
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BURDUR'da şehitler için lokma dağıtılırken dua edildi

BURDUR'da Muharip Gaziler Derneği tarafından gerçekleştirilen lokma dağıtımında, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi. Lokma dağıtımına Vali Yardımcısı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, Piyade Komando Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar, yapılan hayrın kabul edilmesini diledi.

28.12.2023 - 18:41,
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BURDUR'da şehitler için lokma dağıtılırken, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği tarafından Burdurlu şehit Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder'in katkıları ile gerçekleştirilen lokma dağıtımına Vali Yardımcısı Yasin Özcan, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, 58'inci Piyade Komando Alay Komutanı Albay Ulus Çanşa, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Lokma dağıtımından sonra şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar, Kardeşimiz Mustafa Dönder bugün gazilerimiz ve şehitlerimiz için lokma dökmeyi arzu etti. Yapmış olduğu hayrı Allah kabul etsin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, nur içinde yatsınlar. Vefat eden gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah kabul etsin dedi. (DHA)

BURDUR\'da şehitler için lokma dağıtılırken dua edildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BURDUR'da şehitler için lokma dağıtılırken dua edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURDUR'da şehitler için lokma dağıtılırken dua edildi - Son Dakika
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