Burdur'da Turizm Stratejisi Hazırlanıyor

Burdur'da turizm stratejisinin hazırlanması için teknik destek projesi kapsamında danışmanlık hizmeti alınacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) yapılan açıklamaya göre, "Burdur İli Turizm Stratejisi" için teknik destek projesi kapsamında Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından BAKA'ya başvuru yapıldı.

Başvuru sonucunda, BAKA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, Burdur'un zengin kültürel ve doğal varlıkları, turizmde planlı gelişimin temeline oturtularak ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanmasına yönelik hazırlanacak proje için protokol imzalandı.

Turizm stratejisi kapsamında, Burdur turizminin mevcut durumu analiz edilecek, ilin taşıma kapasitesi belirlenecek, ziyaretçi yönetimi stratejileri oluşturulacak ve sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde kapsamlı rapor hazırlanacak. İlgili kurumlar ve sektör temsilcileri ile istişare toplantıları düzenlenerek planın yerelden beslenmesi sağlanacak.

???????Burdur İli Turizm Stratejisi, dünya ve Türkiye turizminin genel durumu, Burdur'un mevcut turizm verileri, stratejik amaç ve öncelikler ile bunlara ulaşmayı hedefleyen eylem planlarını içerecek. Projenin sonunda il genelinde planlı, sürdürülebilir ve katılımcı bir turizm gelişim modeli ortaya konacak. Bu model, hem doğal ve kültürel mirası koruyacak hem de ilin ekonomik potansiyelini turizmle daha etkin biçimde harekete geçirecek.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, hazırlanacak turizm stratejisinin sadece bugünü değil geleceği de planlayan bir kılavuz olacağını vurgulayarak, "Burdur, sadece Salda Gölü ile değil, Sagalassos'tan Kibyra'ya, Lavanta Bahçeleri'nden Burdur Gölü'ne kadar çok geniş bir turizm yelpazesi sunuyor. Biz de Ajans olarak bu potansiyelin sürdürülebilir ve stratejik biçimde değerlendirilmesini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilova Kaymakamı ve Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Mustafa Turan da planın önemine dikkati çekerek, projeyle turizmden alınan payı artırmak ve bu alanı planlı bir şekilde geliştirmek istediklerini bildirdi.