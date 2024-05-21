Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Burdur\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Burdur'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, yabancı misafirlere coğrafi işaretli ürünler ve yemekler ikram edildi. Etkinlikte kortej gerçekleştirildi ve çeşitli Türk mutfağı yemekleri sunuldu. Vali Türker Öksüz, etkinliğin Türk mutfağını tanıtmak ve gastronomi turizmini desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Katılımcılar Türk yemeklerini beğendiklerini ve Burdur'un tarihi sokaklarından memnun olduklarını ifade etti.

21.05.2024 14:34
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Burdur'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, kentte gelen yabancı misafirlere coğrafi işaretli ürünler ve yemekler ikram edildi.

Etkinlikte ilk olarak İngiliz, Rus, Litvanyalı, Azerbaycanlı, Uygur ve Kazak misafirlerin katılımıyla kortej gerçekleştirildi.

Baki Bey Konağı'nda katılımcılara keşkek, coğrafi işaretli Gölhisar kavurması, ceviz ezmesi, haşhaş helvası ve ceviz çorbası ikram edildi.

Vali Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kutlanan haftada, Türk mutfağı yemeklerinin yaşatıldığını ve tanıtıldığını söyledi.

Coğrafi işaretli ürünleri ve pek bilinmeyen lezzetlerin ön plana çıkardıklarını belirten Öksüz, son zamanlarda gastronomi turizminin de öne çıktığını, kenti bu alanda tanıttıklarını ifade etti.

Fethiye'de 6 yıldır yaşayan Rus uyruklu Marina Kelleci, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü dile getirdi.

Türk milletinin dost canlısı olduğunu ifade eden Kelleci, "Çok sıcakkanlılar, yemekleri de çok beğendim. Yemeklerden en çok keşkeği beğendim, et de çok güzeldi." dedi.

Ural Türk'ü Gulbanu Magadeev, Burdur'da oldukları için memnun olduklarını, sokaklarının tarihi olduğunu vurgulayarak, "Yemekler de çok lezzetli ve sağlıklı." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ve gastronomi bölümü öğrencileri de katıldı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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