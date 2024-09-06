Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama

Burdur'da ağustos ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele edildi.

06.09.2024 15:57
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BURDUR'da ağustos ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu ile birlikte düzenlediği güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında, kentte ağustos ayında il emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekiplerinin 38 operasyon düzenelediğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Öksüz, "Emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından ilimizin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirdiğimiz operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında; sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK-KCK propagandası yapan 3 hesap hakkında adli işlem başlatıldı ve bu hesaplar erişime engellendi" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonucu 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını, 38 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildğini söyleyen Öksüz, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde 38 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar neticesinde 11 kişi tutuklanmış, 77,17 gram eroin, yaklaşık 14 bin 345 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 102 gram bonzai, 3,32 gram esrar, 82 gram metamfetamin, 9,8 gram skunk, 2 kök kenevir, 10 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 65 anne ve anne adayına ulaşılarak bilgilendirme yapıldı."

Vali Öksüz, "İlimizde ağustos ayı içerisinde kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında yapılan faaliyetlerde 23 operasyon gerçekleştirilmiş, 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak olduğu tespit edilen 9 adet cep telefonu, 6 adet akıllı saat ve çeşitli telefon aksesuarları, 32 bin 900 adet makaron, 24 kg tütün, 163 adet sikke, 9 adet obje ve 11 adet muhtelif kazı ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Öksüz, mal varlığına yönelik gerçekleşen 106 olayın yüzde 89'unun, kişilere yönelik gerçekleşen 504 olayın yüzde 99,9'unun, millete ve devlete karşı gerçekleşen 13 olayın yüzde 100'ünün aydınlatıldığını, asayiş suçları kapsamında ağustos ayı içerisinde 17 kişinin tutuklandığını, 6 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını, 14 adet yivsiz tüfek, 5 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kesici ve delici alet ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Tutuklama - Son Dakika

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