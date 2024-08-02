Burdur'da yaşayan Filistinli kadın suikasta uğrayan Heniyye'yi anlattı

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Burdur'da yaşayan Filistinli kadın, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Filistinlilerin kahramanı olduğunu söyledi.

Heniyye için Burdur Ulu Camisi avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Filistinli Wıam Abu Mansour, AA muhabirine, Heniyye'yi tanıtmak ve tarif etmek için kelimelerin eksik kalacağını belirtti.

Heniyye'nin Filistinlilerin kahramanı olduğunu dile getiren Mansour, Heniyye'nin Filistin davasını dünyaya anlattığını aktardı.

Mansour, Heniyye'nin Filistin davasının en cesur komutanı olduğunu ifade ederek, "Onun kahramanlığı hem Filistin'de hem de İslam aleminde biliniyor. İslam'ı müdafaa eden en cesur kahraman komutanlardan biriydi. O şehit oldu, Allah cennetinde onu ağırlasın. Ebedi olarak onu Resulullah'a komşu etsin." diye konuştu.

"Bu savaşın sona ermesini istiyorum"

Filistin'de kahramanların ve Filistin davasını savunanların hiçbir zaman eksik olmayacağını vurgulayan Mansour, şöyle konuştu:

"Heniyye, öldüyse yenileri doğacak, yenileri yerine geçecek. Bu savaşın sona ermesini istiyorum. İnşallah Filistin, bu zulümden ve bu vahşetten kurtulur, Müslümanların galip geleceğini, Filistin davasına gönül verenlerin kazanacağına inanıyorum. Türkiye'deki Müslümanlara, bizim Filistin davasına gönül veren insanlara Filistin halkı adına çok teşekkür ediyorum. Burada cenaze namazı kıldık, insanların Filistin halkına desteklerini görüyorum. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Burdur'da yaşayan insanlara, gönlü bizimle olan herkese teşekkür ediyorum."