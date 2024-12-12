Burdur Devlet Hastanesi 1 Yılda 925 Bin Hastaya Hizmet Verdik

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BURDUR Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, hastanede 925 bin 922 hastanın tedavi edildiğini söyledi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, geçen yıl 11 Aralık'tan itibaren Atatürk Mahallesi'ndeki binada hizmet vermeye başlanan hastanede 1 yılda 925 bin 922 muayene yapıldığını anlattı. Yüksel, "Açıldığı günden itibaren yaklaşık 1 milyon hastamızı polikliniklerde muayene ettik. Acil servisimizde 207 bin, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 27 bin 910 hastamızı tedavi ettik. Yatarak tedavi gören toplam hasta sayımız 17 bin 667, yoğun bakım yatan hasta sayımız ise 3 bin 124" diye konuştu.

21 BİN 705 AMELİYAT

Hastanede 21 bin 705 ameliyat gerçekleştiğini dile getiren Yüksel, "Ameliyat sayımız geçen yıllara oranla ciddi yükseliş gösterdi. Bu sürede hastanemizde 945 doğum gerçekleşti. Aylık ortalama 3 bin 500 civarında tomografi ve MR çekmekteyiz. Doppler Ultrason çekimimiz 79 bin 574. 30 Nisan itibarıyla anjiyo yapılmaya başlandı. Hastanemizde 772 hastamıza koroner anjiyografi uyguladık" dedi.

ONKOLOJİ TEDAVİ ÜNİTESİ AÇILACAK

Hastanede gelecek yıl onkoloji servisi kurmayı planladıklarından bahseden Yüksel, "Bu konuda gerekli işlemler yapıldı. Gerekli ruhsat alındıktan sonra onkoloji tedavi ünitemiz açılacak. Kalp merkezi için eğitim süreci devam ediyor. Kısa zamanda aktif hale getirdikten sonra hastanemizde By-Pass ameliyatları yapılabilecek" diye konuştu.

'ÇOK İYİ HEKİM, HEMŞİRE VE PERSONEL GRUBUMUZ VAR'

Hastanede bir kaç bölümde kadro eksikliği bulunduğunu belirten Yüksel, şunları söyledi: "Kadromuz dolmaya başladı. Bir kaç bölümde kadro eksiğimiz var. Onları da tamamlamayı amaçlıyoruz. Böylece kısa sürede üçüncü basamak hastane ünvanını almış olacağız. Hastanemiz eski hastaneye göre güzel oldu. Çok iyi hekim, hemşire ve personel grubumuz var. Hepsi çok çok iyi. Hemşehrilerimizin Isparta ve Antalya'ya gitmelerine gerek yok. Hastanemizde tedavi edebileceğimize inanıyoruz."

475 YATAK KAPASİTELİ

Uzun yıllar İnönü Bulvarı'nda hizmet veren Burdur Devlet Hastanesi, 11 Aralık 2023 tarihinde Atatürk Mahallesi'ndeki yeni binasına taşındı. Yeni hastane, 85 bin metrekare açık alan üzerine, 78 bin metrekare kapalı alan olarak 196 sismik izolatör ile güçlendirilmiş, 3 blok, 11 kattan oluşan 475 yatak kapasiteli, 206 tek ve iki kişilik hasta odası, 93 yoğun bakım, 14 ameliyathane, 115 poliklinik, 24 diyaliz yatağı, anjiografi laboratuvarı, gebe okulu, anne oteli, yanık ünitesi, uyku laboratuvarı birimleri ve 855 araçlık otoparkla hizmet veriyor.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,