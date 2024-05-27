Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası 4 Hastanın Entübe Edildiği Bildirildi - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası 4 Hastanın Entübe Edildiği Bildirildi

Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası 4 Hastanın Entübe Edildiği Bildirildi

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören 33 hastadan 4'ünün entübe edildiği, diğer hastaların ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Hastaların sağlık durumları yakından takip edilmekte olup, kamuoyu bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi.

27.05.2024 15:35
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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 4'ünün entübe edildiği, diğerler hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastaların sayısı 33 olarak güncellendi.
Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mayıs itibarıyla Antalya'da 23, Afyonkarahisar'da 6, Isparta'da 3 ve Denizli'de 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya'da, 1 hastamız da Afyonkarahisar'da entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan 31 hastanın 25 Mayıs'ta rahatsızlandığı ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği açıklanmıştı. Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinin önlem amacıyla kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası 4 Hastanın Entübe Edildiği Bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası 4 Hastanın Entübe Edildiği Bildirildi - Son Dakika
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