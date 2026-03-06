Burhanettin Duran: "İç Cepheyi Hedef Alan 41 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi, 75 İçerik Dijital Platformlardan Kaldırıldı" - Son Dakika
Burhanettin Duran: "İç Cepheyi Hedef Alan 41 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi, 75 İçerik Dijital Platformlardan Kaldırıldı"

06.03.2026 13:30
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bölgedeki son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetinin yürütüldüğünün tespit edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığı görülmüştür."

Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte; kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte; milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır."

Kaynak: ANKA

