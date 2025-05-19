Burhaniye'de Gençler, 'Mikrofon Gençlerde' Etkinliğinde Düşüncelerini Paylaştı

(BALIKESİR) - Burhaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anlama, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Mikrofon Gençlerde" etkinliğinde, gençler birçok konuda görüşlerini, taleplerini ve önerilerini dile getirdi.

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mikrofon Gençlerde" programı, Ören Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyeleri Erman Pazarbaşı, Çiğdem Karasakal Avcu, Muharrem Keskün ve Esra Ersoy, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Pabuçcuoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Kent Konseyi Genel Sekreteri Erman Pazarbaşı ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Pabuçcuoğlu'nun yaptığı konuşmalarda, gençlerin karar alma süreçlerindeki rolü ve katılımcı demokrasinin önemi vurgulandı.

Konuşmaların ardından Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Latin Dans Grubu'nun dans performansı katılımcılarla buluştu. Ardından mikrofon gençlere bırakıldı. "Gençler Ne Düşünüyor" başlığı altında söz alan genç katılımcılar; eğitimden istihdama, kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda görüşlerini, taleplerini ve önerilerini dile getirdi.

Karaoke etkinliğinde gençler sahneye çıkarak keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin son bölümünde ise Caner Yörükalp ve orkestrası "Pasaklı Kontes" müzik grubu, enerjik performanslarıyla izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.