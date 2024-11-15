Burhaniye'de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Düzenleniyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Düzenleniyor

Burhaniye\'de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Düzenleniyor

Burhaniye Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle 15-27 Kasım tarihleri arasında 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' (KİHEP) düzenleyecek. Program, kadınların haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını ve toplumsal değişime katkıda bulunmalarını amaçlıyor.

15.11.2024 09:24  Güncelleme: 09:28
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' (KİHEP) düzenleyecek.  Burhaniye'de ilk kez düzenlenecek programın başvuruları, 15-27 Kasım günleri arasında yapılacak. Türkiye genelinde ve Kıbrıs'ta 1995 yılından bu yana 15 binden fazla kadına ulaşan KİHEP, Türkiye ve dünyadaki en kapsamlı sürdürülebilir insan hakları eğitim programlarından biri olarak kabul ediliyor.

Burhaniye'de ilk kez düzenlenecek olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 15-27 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. 18 yaş üzeri kadınlara yönelik program, haftada bir gün olmak üzere 16 hafta boyunca devam edecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

KİHEP, kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini, hak ihlallerini önlemelerini ve toplumsal değişime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir insan hakları eğitim programı olma özelliği taşıyor. Programın amaçları arasında kadınların insan hakları konusunda uluslararası normlar ve mevcut ulusal yasalar hakkında farkındalık yaratmak, devletin sınırlı bilgilendirme çalışmalarını tamamlamak ve kadınlara örgütlenme becerisi kazandırmak yer alıyor. KİHEP, kadınları toplumsal, hukuki ve siyasi değişime yönelik olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

16 hafta sürecek eğitim boyunca kadınlar, Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet, Ekonomik Haklar, Kadın Örgütlenmesi, Kadın ve Doğurganlık Hakları, Kadın ve Siyaset, İletişim ve Çocuk Hakları gibi konularda grup çalışmalarına katılacak. Bu süreçte kadınlar, haklarını öğrenmenin yanı sıra günlük yaşamda bu hakları nasıl savunacaklarını da öğrenecek.

Burhaniye'de ilk kez uygulanacak bu programa katılmak isteyen kadınlar, Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurularını yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Düzenleniyor - Son Dakika

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