Burj Khalifa, Türk Bayrağı ile Aydınlandı

30.10.2025 00:18
Dubai'deki Burj Khalifa, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağı renklerine büründü.

Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK GÖKDELENİ TÜRK BAYRAĞI İLE AYDINLATILDI

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da Türk bayrağına bürünen Burj Khalifa binasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükelçi Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti: "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bayram coşkumuzda bizleri yalnız bırakmayan BAE'deki kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşasın Türkiye–BAE dostluğu."

Kaynak: AA

