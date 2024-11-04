Büro-İş Sendikası'ndan 'Sefalet Bütçesi' Protestosu

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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Büro - İş Sendikası üyeleri, iktidarın hazırladığı 2025 bütçesini, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını protesto etmek, sorun ve taleplerini gündeme getirmek üzere "sefalet bütçesi" ismini koydukları sembolik bir pasta kesip basın açıklaması yaptı. Pastayı dilimlere ayırıp en küçük parçasını hükümete ikram ettiğini belirten Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "Hükümetin hazırladığı bu 2025 sefalet bütçesini kabul etmiyoruz. Pastayı yeniden dilimliyor en küçük dilimi hükümete ve yandaşlarına ikram ediyoruz" dedi.

Büro - İş Sendikası üyeleri, 2025 bütçesini, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını protesto etmek ve sorunlarını dile getidrmek için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplandı. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugün ekim ayı enflasyon oranları açıklandı, aynı zamanda 2025 yılı bütçe görüşmeleri de TBMM'de devam ediyor.

Öncelikle iki farklı kuruluşun açıkladığı enflasyon rakamlarına bakalım.

ENAG'ın enflasyon oranlarını açıklayacağını ilan ettiği saatten epey sonra verileri açıklaması acaba ENAG'a da mı Kayyum atandı diye endişelenmeye başladık.

"TÜİK yine şaşırtmadı. Yine kafasına göre takıldı, yine talimatla istenen oranları açıkladı"

Halkın enflasyonunu yansıtan ve gerçekçi veriler sunan bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a göre aylık yüzde 5.57 yıllık ise yüzde 89.77 olan enflasyon oranı TÜİK'e göre aylık yüzde 2.88 yıllık ise yüzde 48.58 gerçekleşmiş. TÜİK yine şaşırtmadı. Yine kafasına göre takıldı, yine talimatla istenen oranları açıkladı. Yılın bitmesine kala son iki ay hariç Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 + yüzde 1.99 Enflasyon farkı ile memur ve emeklisi şimdilik 2025 Ocak ayında yüzde 7.99 Zam almış olacak. Bu ayarlanmış düşük enflasyon oranları ile memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı zamlar da pula çevrilmiş oldu. Enflasyon oranlarını düşük açıklamakla enflasyon düşmüyor. Refah artmıyor. Aksine emekçiler hileli bu oranlar ile daha da yoksullaştırılıyor. Açlığa mahküm edilir hale getiriliyor.

TÜİK bugün Yeniden Değerleme Oranını (YDO) belirleyecek Yİ-ÜFE oranını açıklamasıyla 2025 yılında YDO yüzde 43,93 olarak uygulanacak. Bu Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ehliyet, Kimlik ve pasaport harçları dahil olmak üzere bir çok vergi ve harca yüzde 43,93 oranında zam gelecek demektir.

2025-2027 yılı Orta Vadeli Programda (OVP) enflasyon tahmini yüzde 17,5 öngörülmesine karşın vergi ve harçlara yapılacak yüzde yüzde 43,93 oranındaki zamlar ile yılbaşında günlük yaşamımızı ve bütçemizi etkileyen birçok vergi, harç ve cezalara hedeflenen enflasyonun kat be kat üzerinde zamlar gelecek.

Hükümetin bu yaptığının anlamı kepçe ile alıp kaşık ile vermektir. Zamlar yukarı, enflasyon aşağı dünyada ki tek model bizim hükümete ait.

YDO Gelir Vergisi tarifesinde yer alan gelir dilim tutarlarını da belirleyecek. Asgari ücretin bir yıldır güncellenmeyerek 17.002-TL olarak çok düşük kalması, yüksek enflasyon karşısında artan maaşların etkisiyle de emekçiler yılın 2 inci, 3 üncü aylarında vergi dilimlerine girerek yüksek vergi ödemeye başlayacaklardır. Emekçilerin vergi yükünü azaltmak adına Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak YDO'yu Gelir vergisi dilimleri yönünden yüzde 50 artırmalı."

"Ne doymaz gözünüz varmış, Allah doyursun"

Alay Hamzaçebi, daha sonra "sefalet bütçesi" ismini koydukları bir pasta kesti. Hamzaçebi, pastanın üzerinde "faize", "tarikatlara", "sermayeye", "saraya" ve "yandaşa" yazılı pasta dilimlerini büyük keserken, "emekçiye" yazılı pasta dilimini küçük kesip iktidara ikram etti ve "Bütçe; bir ülkenin bir yılda elde edeceği gelirin paylaşımını gösteren bir pastaya benzer. Bu bütçede en büyük dilimler yine azınlığı oluşturan bütçeden nemalanan saraya, sermayeye, rantiyeye, faize, yandaşa, tarikata ayrılmıştır. Hükümetin hazırladığı bu 2025 sefalet bütçesini kabul etmiyoruz. Pastayı yeniden dilimliyor en küçük dilimi hükümete ve yandaşlarına ikram ediyor ve soruyoruz. Bize reva gördüğünüz bu kadar küçük dilimle siz geçinemiyorsunuz, milyonlarca çoğunluğu oluşturan biz emekçiler nasıl geçinelim? Ne doymaz gözünüz varmış, Allah doyursun" ifadesini kullandı.