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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023'ün son 2024 yılının ise ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023'ün son 2024 yılının ise ilk bebeklerini ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, 2023'ün son bebeği Ali Asaf'ı ve yeni yılın ilk bebeği Zeynep Ece'yi ziyaret etti. Aktaş, ailelere altın takarak hediyeler verdi. Ayrıca, itfaiye ve emniyet görevlilerini de ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023\'ün son 2024 yılının ise ilk bebeklerini ziyaret etti
01.01.2024 - 01:09,  Güncelleme: 01:12
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 2023'ün son 2024 yılının ise ilk bebeklerini ziyaret etti.

Aktaş, 2023'ün son, yeni yılın ise ilk ziyaretini, Bursa Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdi. Görevi başındaki hastane personeline çiçek veren Aktaş, 2023'ün Bursa'da doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Ali Asaf bebeği de gördü. Tuğba ve Şevket Sarı çiftinin çocuklarına altın takan Aktaş, ayrıca bebek seti de hediye etti.

Aktaş'ın ziyareti sırasında yeni yılın ilk bebeği Zeynep Ece de dünyaya geldi. Ceylan ve Levent Gültekin çiftini de ziyaret eden Aktaş, bebeğe altın taktı, ayrıca aileye çiçek ve bebek seti hediye edildi.

Aktaş'a ziyaretinde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Başhekim yardımcısı Dr. Özlem Avcı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Özlem Kavak da eşlik etti.

İtfaiye ve emniyet görevlilerine ziyaretler

2023 yılının son saatlerinde görev başındaki itfaiye ve emniyet görevlilerini ziyaret eden Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Kamil Bayramiç ve Ferhat Erol, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ile Küçük Sanayi'deki İtfaiye Daire Başkanlığı binasını ziyaret etti. Aktaş, görev başındaki itfaiyecilerle bir araya gelip sohbet ederek baklava ve boza ikramında bulundu.

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki emniyet kontrol noktasında görevli polisleri de ziyaret eden Başkan Aktaş, görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar dileyerek tatlı ikram etti.

Daha sonra Ertuğrul Taksi Durağı'na uğrayan Başkan Aktaş, taksici esnafıyla sohbet ederek durak telsizinden yaptığı anonsla direksiyon başında olan taksicilerin yeni yılını kutladı. Durakta çalan telefonu da açan Aktaş, arayan vatandaşın da yeni yılını tebrik edip taksi için adresi aldı.

Yeni yıl mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2024 ile ilgili dileğinde, yeni yılın kazasız, belasız, sağlık dolu ve bereketli geçmesini diledi. İnsanlar evlerinde rahat ederken 7/24 görev başında olan gönül insanlarının da olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "2024 yılının kazasız, belasız, mutlulukla dolu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Yavuz ise yeni yılın hayırla vesile olmasını temenni etti. 2024'de İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü devlet terörünün de sona ermesini dileyen Yavuz, 2024'ün dünyaya barış getirmesini dileyerek herkesin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA
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