Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Hesap Vermesi Gerekenler, Bizden Hesap Soramazlar"

Güncel

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretinin masrafının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı iddialarına ilişkin, "Ortada suistimal yok, hukuksuzluk yok ve yapılan yanlış uygulama da yok. Bursa'mızın sadece bugününü değil geleceğini de borçlandırarak ipotek altına alanlar, bugün utanmadan bizden hesap sormaya çalışıyorlar. Hesap vermesi gerekenler, bizden hesap soramazlar" dedi.

Bozbey, CHP lideri Özgür Özel'in Bursa ziyaretine ilişkin iddialara yanıt verdi. Bozbey, CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM Grubu'nda yaptığı açıklamanın geçmiş dönemde yapılan usulsüz seçim harcamalarına dönük olduğunun altını çizerek, Bursa ziyaretine ilişkin yapılan temsil ve ağırlamanın ise kanunlara ve devlet geleneğine uygun olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bozbey, siyaseten tasfiye olmamak için sürekli gündeme gelmeye çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır kentimizi doğasıyla, ekonomisiyle, ulaşımıyla tahrip edenler, Bursa'mızın kaynaklarına çökenler, Bursa'mızın kaynaklarını siyasete peşkeş çekenler, Bursa'mızın sadece bugününü değil geleceğini de borçlandırarak ipotek altına alanlar, bugün utanmadan bizden hesap sormaya çalışıyorlar. Hesap vermesi gerekenler, bizden hesap soramazlar. Biz zaten şeffafız, katılımcıyız, her ay mali tabloyu ve yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bursalılarla paylaşıyoruz. Biz, Bursa'mızın değerli vaktini, siyaseten tasfiye olmamak için sürekli gündeme gelmeye çalışanlar için harcayamayız. Bizim için yok hükmündedirler. Biz hesabımızı şeffaflık ve katılımcılık anlayışımızla her zaman Bursalılara verdik, veririz."

Her kamu kurumunun temsil ve ağırlama yaptığını anlatan Bozbey, şöyle devam etti:

"Ortada yapılan yanlış uygulama yok"

"Kim olursa olsun, devletimizin her kademesindeki yöneticilere gerekli özeni ve saygıyı gösteririz. Genel Başkanımız Özgür Özel, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı değildir. Ana muhalefet partisi lideri olarak devlet protokolünün dördüncü sırasındadır. Bugün nereye giderse gitsin protokol ile ağırlanır. Ayrıca Genel Başkanımız Özgür Özel, Bursa'mıza parti kongresine gelmedi, turistik bir geziye gelmedi. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek, bilgi almak ve Bursalı hemşehrilerimiz için hizmete açtığımız projelerimizi incelemeye, açılışlarını yapmaya geldi. Bugün karşı karşıya kaldığımız şey, gerçeğin çarpıtılarak bir algı malzemesi haline getirilmesidir. Ortada sansasyon yok ancak haberi var. Böyle şey olur mu demeyin! Oluyor. Ortada suistimal yok, hukuksuzluk yok ve yapılan yanlış uygulama da yok."

Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanmasıyla ilgili giderlerin öne sürülerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin töhmet altında bırakılmaya çalışıldığını ifade eden Bozbey, şunları söyledi:

"Bursalıların hakkını yedirmeyeceğiz"

"Buradan ilan ediyorum. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'ya geldiğinde, onun da gerektiği şekilde ağırlanacağından emin olabilirsiniz. Devlette devamlılık esastır. Peki, neden bu açıklamalara ve ardından da bu haberlere gerek duydular? Tane tane anlatayım. Geçtiğimiz günlerde önceki dönemde yapılan kimi harcamalar medyada yer aldı. Biz onlar gibi, 'Çamur at izi kalsın' siyaseti izlemiyoruz. Biz aslında mümkün olduğunca siyasetten uzak kalarak, Bursa'ya, Bursalı hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çaba harcıyoruz. Çok fazla tespit ettiğimiz konu var ama hepsini kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Biz hizmet için yola çıktık. Elbette Bursalıların hakkını yedirmeyeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için mücadele edeceğiz. Onların dosyalarını peyderpey savcılığa intikal ettiriyoruz. İncelemeler devam ediyor. Biz belgeye bakarız. Belgeye dayanmayan hiçbir şeyi ifade etmeyiz.

Bizi ilgilendiren taraf Bursalılara yapılan haksızlıktır. Bursalıların parası hukuksuz yere harcandı mı? Harcanmadı mı? Bursalıların parasını Bursalılara mı harcadı? Yoksa seçim döneminde ihtiyaç sahiplerine diye karar alıp, çekleri başka yerlere mi dağıttılar? Hepsinin tespitleri var. 31 Mart 2024'te devran, bunları bilen Bursalılar tarafından döndürüldü. Bizler 'Önce insan' anlayışımızı 20 senedir sürdürüyoruz. Sürdürmeye de kararlıyız. Bundan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalının parasını sadece Bursalılara harcayacaktır. Her görüşten hemşehrimizin, 'Bursa Büyükşehir benim belediyemdir' dediği dönem başlamıştır."

"Bursa'yı kaybedenler, bundan daha önemlisi Bursa'ya yıllarını kaybettirenler iyi dinlesinler" diyen Bozbey, "algı peşinde koşanların Bursalıların parasını seçim kampanyalarında çarçur ettiklerini" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bursalılara yıllarca masal anlattılar"

"Bir bakıyorsunuz kol kola girdikleri kimi siyasi partiler için harcamalar yapmışlar. Milletvekili seçim kampanyası harcamalarının neredeyse tümünü resmen Bursa Büyükşehir kasasından karşılamışlar. Ayrıca partileri için mevzuata uygun olmayan harcamalar yapılmış. Malum yandaş derneklerin matbaa işleri bile karşılanmış. İlave olarak parti gençlik kolları afişleri, kadın kolları broşürleri, saha çalışmalarının harcamaları, kitapçıkları, kartvizitleri dahi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından yapmışlar. Yetimlerin hakkı olan paraları parti adına harcamışlar. Kanunen kabul edilmeyen bu harcamalar belediye bütçesinden finanse edilmiştir. Tüm bunları söyleyemeyenler Bursalılara yıllarca masal anlattılar. Ama Bursalı hemşehrilerim sandıkta bunlara cevap verdi."

Ortada geçmiş dönemde yapılan haksız ve hukuksuz harcamalar varken, yasal mevzuat kapsamındaki işlemler üzerinden sansasyon yaratmaya çalışanlara seslenen Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü"

"Malum medyanın, tarihin çöplüğüne atılmış birçok skandal iddiası var. Ancak Genel Başkanımız Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanmasından skandal çıkmaz. Geçmiş dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasası, adeta partilerinin seçim propagandasına hizmet eden bir kasa olarak kullanılmıştır. Hiç mi vicdanınız yok? Bursa'nın parası ile seçim kampanyası yapmışsınız. Bursa'nın, Bursalıların parasını partinizin propagandasına sürekli akıtmışsınız. Partiniz ile de yetinmediniz, sponsoru olduğunuz diğer partilere de Bursa'nın Bursalıların parasını aktardınız? Üstelik bunu alışkanlık haline getirip sürekli yapmışsınız. Geçmiş döneme ait haksız hukuksuz harcamalara dair çalışmalar tamamlandıkça, bunları süratle savcılığa suç duyurusu olarak gönderiyoruz. Bugün bahsettiklerimiz sadece buzdağının görünen yüzü. Bizler Bursalıların sorunlarını çözmek üzere sorumluluk aldık. Geleceğe dair hazırlıklarımızı yapalım. Bursa'da değişimin farkını gösterelim diye gece gündüz çalışan insanlarız. Ama birileri başka şeylerin peşinde. Buzdağının altını bize açtırmasınlar. Biz Bursalılara hizmet için geldik. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet etmeye, Bursalıları gülümsetmeye ve Bursalıların her kuruşuna sahip çıkmaya devam edeceğiz."