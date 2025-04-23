Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Kent Yöneticileri Olarak Çocuklarımıza Kulak Vermeliyiz"

(BURSA)- Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi öncülüğünde 17 ilçeden gelen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak şehrin geleceğine ilişkin kararlar aldı. Başkan Bozbey, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği çocukları ve gençleri, geleceğimiz olarak görüyoruz. Kent yöneticileri olarak çocuklarımıza kulak vermeliyiz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yılı kutlamaları kapsamında "Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Çocuk Oturumu" Başkan Bozbey katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in koltuğuna oturan Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever ve Çocuk Meclisi yürütme Kurulu üyesi İnci Bade Yiğit, çocuklar adına oturumun başlangıç konuşmasını yaptı.

"Bizlere verilen söz hakkını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz"

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 10 okuldan 64 öğrencinin katılımıyla 'Umutlu Yarınlar Çalıştayı' düzenlediğini hatırlatan Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever, gün boyunca yapılan etkinlikte geleceğin Bursa'sını konuştuklarını söyledi. Hayal ettikleri ve olmasını istedikleri kente ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getiren çocukların çalıştay sonucunda ortaya çıkan öneri ve taleplerini Başkan Mustafa Bozbey ile paylaşan Yağız Vatansever, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi paylaşmak için bir aradayız. Yarının güçlü, adil ve mutlu şehirleri, bugünün düşünen, konuşan ve dinlenen çocuklarıyla kurulacak. Bursa'nın çocukları olarak, kentimizin geleceğine dair fikirlerimizi paylaşmak, bizlere verilen bu kıymetli söz hakkını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu anlamlı günde bizleri dinlediğiniz ve sesimize değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın Ulusal Egemenlik" dedi.

"Denizi masmavi ve turkuaz renklerde bir Bursa istiyoruz"

Çalıştayda, 'Hayalimizdeki Bursa nasıl bir yer? Orada neler var, neler yok?' sorusuna cevap arayan çocuklar, "Yeşil, huzurlu, kavgasız, eğlenceli ve kargaşadan uzak, güvenli bir Bursa istiyoruz. Arabaların ve gürültünün az olduğu, çöp atılmayan, sistemli ve düzenli bir Bursa istiyoruz. Parklarda kitap okuma köşeleri, kaykay ve paten alanları ve bisiklet yolları ile oyun alanlarının daha fazla yer aldığı bir Bursa istiyoruz. Okullarda daha fazla geri dönüşüm kutularının yer aldığı bir Bursa istiyoruz. Bursa spor'un Süper Lig'e ışınlanarak şampiyon olduğu bir Bursa istiyoruz. Her mahallede çocukların özgürce oynayabileceği spor sahalarının yer aldığı bir Bursa istiyoruz. Caddelerde ve sokaklarda bisiklet yollarının bulunduğu bir Bursa istiyoruz. Denizi masmavi ve turkuaz renklerde bir Bursa istiyoruz. Her hafta sonu parklarda dev ekranlarda çizgi film izlenilen bir Bursa istiyoruz. Bozulan oyuncakların onarılabildiği atölyelerin kurulduğu bir Bursa istiyoruz. Ağaçların kesilmediği, eğitimli hayvanların olduğu bir Bursa istiyoruz" yanıtlarını verdi.

Bursa'nın 2050 yılında nasıl alanlara sahip olması gerektiği sorusuna da çalıştayda cevap arayan çocukların geleceğe ilişkin düşünceleri de dile getirildi.

"Bayramımızı kutlamak, yarının yöneticileri olan çocuklarımız için son derece önemli"

Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerini Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ağırladıklarını söyledi. Çocukların hayal ettikleri ve yarının Bursa'sının nasıl olması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Bozbey, "Her bir madde bizim için önemliydi. Bugün çocukların günü. Onların söylemleri, onların talepleri çok önemli. Kent yöneticileri olarak çocuklarımıza kulak vermeliyiz. Onların önerilerini dinlemeliyiz. Onların söylediklerine dikkat etmeliyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği çocukları ve gençleri, geleceğimiz olarak görüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada tek olan ve çocuklara armağan ettiği bayramı kutluyoruz. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yılını kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak, yarının yöneticileri olan çocuklarımız için son derece önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gençlerimize ve çocuklarımıza değer verdiği için bir kez daha minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu öğrencileri tarafından "Sen ol çocuğum" ve "Bugün 23 Nisan" isimli şiirler ile "Ay yıldızlı al bayrağım" ve "Atatürk çocukları" isimli şarkılar seslendirildi.