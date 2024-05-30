Bursa'da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Bursa'da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Bursa\'da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Bursa'da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Hüseyin K. ve oğlu Naif K. tabancayla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

30.05.2024 05:33
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Bursa'da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hüseyin K. (60), yeğeninin tabancayla açtığı ateş sonucu oğlu Naif K. ile birlikte yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokakta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan akraba iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Yanında oğlu bulunan Hüseyin K., yeğenleri Kerem, Yusuf ve Baran K. tarafından sokak ortasında darbedildi. Bu sırada Yusuf K., tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen amcası Hüseyin K. ile kuzeni Naif K.'ya tabanca ile ateş açtı. Baba- oğul bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan 3 kardeş olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlatırken, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: DHA

Bursa, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika

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