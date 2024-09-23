Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 'Arabasız Gün' Etkinliği - Son Dakika
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Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 'Arabasız Gün' Etkinliği

Bursa\'da Avrupa Hareketlilik Haftası\'nda \'Arabasız Gün\' Etkinliği

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Heykel Atatürk Caddesi, araç trafiğine kapatılarak çocuklar için eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yayaların kullanımına sunulan caddelerde sağlıklı yaşam ve ulaşım vurgusu yaptı.

23.09.2024 10:18  Güncelleme: 10:25
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(BURSA) – Bursa'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Heykel Atatürk Caddesi, çocuk sesleriyle şenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Amacımız, 3 merkez ilçemizde birer caddemizi, pazar günleri yayaların kullanımına sunmak" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa'da etkinliklerle kutlandı. Sabah yürüyüşlerinden güvenli bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerine, spor etkinliklerinden sanatsal programlara kadar birçok aktivitenin yapıldığı hafta, Heykel Atatürk Caddesi'ndeki 'Arabasız Gün Etkinliği' ile sona erdi. Saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılan Atatürk Caddesi, sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açıldı. Ulucami ile Valilik Binası arasında yapılan programda, bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerinin yanı sıra 4 farklı alanda gazoz kapağı, cilli, yılan, ip atlama, yakar top, don ateş, istop, kuyruk kapmaca, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, körebe, davul zurna gibi sokak oyunları oynandı. Araba sesleri ile değil, çocuk gülüşleri ile dolan Heykel'de Bursalılar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Bin sporcu, sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

Etkinlikler, Tophane Rotary Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen 'Yeşil Pedalla Yeniden Yeşile' bisiklet turu ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın başlattığı etkinlikte, yaklaşık bin bisiklet sporcusu Tophane-Nilüfer- Mudanya rotasında sağlıklı ulaşımın önemine vurgu yaptı. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullananları tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, artık havayı temiz solumak istediklerini, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak zorunda olduklarını dile getirdi. Güvenli bisiklet yollarıyla ilgili çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Başkan Bozbey, yakın zamanda birçok bölgede birbiriyle entegre halde bisiklet yollarının kullanıma hazır olacağını dile getirdi.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Caddesi'ne geçerek oyun alanlarında neşe dolu vakit geçiren çocuklara katıldı. Oyun alanlarını gezerek çocuklara eşlik eden Başkan Bozbey, mini golf, okçuluk ve denge oyunlarını oynayarak miniklerin gülümsemesine ortak oldu. Çocuklarla birlikte voleybol da oynayan Başkan Bozbey, daha sonra miniklerle pickleball sporunu deneyimledi.

"Önce çocukları gülümseteceğiz"

Şehri yaya öncelikli bir kent haline getirmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, pazar günleri belirli saatlerde bazı caddelerin yayalara bırakılmasını arzuladıklarını belirtti. Çocuklarıyla birlikte Atatürk Caddesi'ne gelerek etkinliklere katılan ailelere teşekkür eden Başkan Bozbey, "Hem eski oyunları oynama fırsatı buldular hem de çocukların televizyon veya telefon başında geçirdiği zamanı aza indirmiş olduk. Çocuklarımız bugün son derece mutlu oldular. Çocukluğumuzda, gençliğimizde oynadığımız oyunları da hatırladık. Çocuklarımızın gülümsemesi bizim en büyük arzumuz. Önce çocukları gülümseteceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Valimiz ve Emniyet Müdürümüz ile görüşeceğiz. Amacımız, 3 merkez ilçemizde birer caddemizi, Pazar günleri yayaların kullanımına sunmak. Bunu samimiyetle istiyoruz. Halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için havamızın, çevremizin temiz olması lazım. Bir taraftan da yürüyüşü bırakmamalıyız. Bisiklet kullanmalıyız" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programın çocukları ve ailelerini gülümsettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Kahoot yarışmasında dereceye giren çocuklara bisiklet, paten ve kaykay hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 'Arabasız Gün' Etkinliği - Son Dakika

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