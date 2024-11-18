Bursa'da Bıçaklama Olayı: Zanlı Yakalandı

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Bursa'da halk otobüsünde tartıştığı kadını bacağından bıçaklayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Osmangazi İlçesi Aktarhüsam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde belediye otobüsünde tartıştığı Gülay K'yi bıçaklayıp kaçan kişinin kimliği polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.

3 ayrı suç kaydı bulunduğu anlaşılan Zanlı M.Y. (58) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Başaran Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay

Önceki gün, halk otobüsünde Gülay K. tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, kimliği tespit edilemeyen adam, Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inerek kaçmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülay K'yi tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.